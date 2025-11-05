El nuevo Consell abre una nueva etapa con las víctimas

Sin tocar ni una coma en el guion. Así se produjo ayer la salida del general Francisco José Gan Pampols de la Vicepresidencia Segunda y de la Conselleria para Recuperación Económica de la Generalitat, tras su cese en el pleno del Consell. A su lado, en una comparecencia ante los medios de comunicación, su sustituto en el cargo, el hasta ahora conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus.

Un relevo del que informó la vicepresidenta primera de la Generalitat y portavoz del gobierno, Susana Camarero, flanqueada por Martínez Mus y Gan Pampols.

Martínez Mus asume así la gestión de un área que, bajo la nomenclatura Vicepresidencia Segunda y Conselleria para la Recuperación Económica y Social y de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, aglutina las áreas de dos consellerias.

En sus primeras palabras ante los medios de comunicación -en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de ayer- Martínez Mus dejó claro que las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 son su prioridad.

«No hay ni un minuto que perder», dijo Martínez Mus para agregar que «espera mantener un contacto normal con las asociaciones de las víctimas que quieran tenerlo» y reunirse en los próximos días con los alcaldes y alcaldesas de la zona devastada por la gran riada de Valencia.

Con la salida de Gan Pampols, se materializa la remodelación del Ejecutivo valenciano que ya se había anunciado por boca del propio Mazón y para la fecha de ayer, 4 de noviembre.

Ésta es la tercera reorganización del Gobierno valenciano desde que en 2023 el PP ganara las elecciones, con la particularidad de que Mazón presidió ayer el pleno para aprobar la nueva configuración del Consell estando en funciones; o, dicho de otra forma, un día después de renunciar al cargo de presidente de la Generalitat en Valencia. La reunión de su equipo de gobierno tuvo lugar en Alicante, en los estudios de cine de la Ciudad de la Luz, ubicados a 7 kilómetros del casco urbano.

En su intervención, Martínez Mus elogió el trabajo de Gan Pampols. «Ha sido un ejemplo hasta día de hoy de profesionalidad, de servicio, de vocación y de ganas de trabajar» para después pedir al Gobierno central mayor colaboración para la recuperación tras la dana. Para ello solicitará una reunión en los próximos días con la comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez.

El nuevo vicepresidente segundo apeló también al Gobierno central a impulsar «con determinación» las obras necesarias de reconstrucción, laminación y regulación de caudales, para que «toda esta reconstrucción -en referencia a la zona de la dana- esté blindada frente a futuros episodios extremos» y que la gente «pueda dormir tranquila».

Sobre el Plan Endavant para la recuperación tras la dana, aseguró que ya se han ejecutado el 51 por ciento de las medidas recogidas en él.

El abrazo al general

Antes de que Martínez Mus explicara sus planes inmediatos, Camarero, en nombre de todo el Consell, despidió públicamente de manera muy afectuosa y sentida a Gan Pampols. «Es una persona que no ha querido figurar», recalcó. «Ha dado un ejemplo de ética y compromiso. Su legado seguirá vivo en un plan que llevará su sello. Gracias, Curro, por venir cuando más se te necesitaba y servir con honor», destacó la portavoz del gobierno.

El propio Gan Pampols, antes de abandonar la sala y el micrófono de la rueda de prensa, indicó que para él había sido «un honor y un privilegio trabajar con gente competente y valiente, no siempre reconocida». A continuación, elogió a «los alcaldes y alcaldesas de las zonas más afectadas» por la dana del 29 de octubre de 2024. «No están apoyados por quien debería apoyarles siempre de forma incondicional. A la ciudadanía valenciana le digo que, más allá del cainismo, hay que reconocer el esfuerzo de los que se implicaron en primera persona».

Y, a modo de despedida, Camarero y Gan Pampols se fundieron en un abrazo.