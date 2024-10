Opinión Locos por la pólvora

"En Elche estamos así de locos". Qué mejor colofón para la Nit de l’Albà que manifestar en seis palabras, y de boca de un ilicitano, cómo viven la noche del 13 agosto, en la que el cielo cambia de color y se convierte en blanco. La razón, las 2,6 toneladas de pólvora que, en forma de cohetes y palmeras se disparan a la nada antes de que la torre de la Basílica de Santa María arda en llamas, las de la palmera en honor a la Virgen de la Asunción, su patrona.

No hace falta ser ilicitano para dejarse llevar e incluso entonar la habanera «Aromas ilcitanos» en una noche mágica. Y a mí, alicantina de raza, de misa en la Concatedral de San Nicolás los sábados por la tarde con mi abuela Matilde, me sobrecogió hasta la médula disfrutar en primera fila de la Nit de l’Albà, así que eternamente agradecida a Pablo Ruz, el alcalde de Elche, por la invitación. No era la primera vez que veía lo que erróneamente se denomina espectáculo pirotécnico.

Mis padres vivieron en Elche y en esa época me enamoré de la ciudad, una perfecta desconocida para algunos alicantinos que no han vivido la Nit de l’Albà ni el Misteri d’Elx. Parece que los 20 kilómetros que hay entre las ciudades sean 2.000. No, no estoy hablando de rivalidad ni de competición, algo que es casi un juego entre municipios cercanos y de peso en una misma provincia, sino de curiosidad e inquietud por conocer otras calles, otra cultura, otra forma de sentir las fiestas y la vida.

Así que ahora que habrá una maratón entre Elche y Alicante, que, ¡ojo a la carga simbólica!, partirá del Palacio de Altamira y concluirá en el muelle 12 del Puerto de Alicante, quizá los 20 kilómetros se reduzcan a cero y acerquen la capital del calzado de la Comunitat Valenciana a los alicantinos.

Pues eso, que las barreras y muros están en los esquemas mentales, muy fáciles de derribar al ritmo y olor de la pólvora.