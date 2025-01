La oposición critica que el PP haya dado la presidencia de la comisión sobre la dana a los "negacionistas" de Vox

Les Corts Valencianes han constituido este lunes la comisión que investigará las causas de las inundaciones por la dana del pasado 29 de octubre y la gestión llevada a cabo por todas las Administraciones, cuyos trabajados estarán presididos por Vox.

La diputada de Vox Míriam Turiel ha sido elegida presidenta de esta comisión de investigación, mientras que el diputado del PP Vicente Betoret será su vicepresidente y la diputada del PSPV Alicia Andújar su secretaria.

La presidenta ha dicho que confía en todos los grupos para que esta comisión "sea eficaz" y se pueda saber qué ocurrió el pasado 29 octubre y los días siguientes, y ha avanzado que en breve la Mesa abrirá un plazo para que los grupos presenten sus planes de trabajo.

Por su parte, el PSPV-PSOE ha acusado hoy a Carlos Mazón de “profundizar en su acuerdo negacionista con VOX pensando en su beneficio propio y yendo en contra de los valencianos y valencianas tras darles el control de la Comisión de Investigación de la dana”. Así se ha pronunciado este lunes el síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, en declaraciones a los medios de comunicación durante los que ha reclamado a todos los grupos parlamentarios que “se trabaje con rigor para responder todas las preguntas sobre lo ocurrido el 29 de octubre”.

En este sentido, el portavoz socialista ha señalado que “Mazón le ha cedido a la extrema derecha la presidencia de la comisión de investigación en la que debe aclarar qué paso antes, durante y después de la dana” y ha advertido que “los socialistas pondremos el foco en los responsables de la emergencia que es la Generalitat Valenciana”. Además, ha recordado que Les Corts “fiscaliza al Consell que es el único y exclusivo competente en emergencias” por lo que, ha insistido en que “es inexcusable que vengan a comparecer Mazón y Salome Pradas”.

Finalmente, los socialistas valencianos han apuntado que “estamos viendo muchas similitudes con otras comisiones de investigación: un presidente que no puede salir a la calle, no se reúne con las víctimas, no asume ninguna responsabilidad y quiere controlar la comisión” y ha pedido que “no se repitan los mismos errores porque la ciudadanía lo que quiere es saber la verdad”.

Citarán a Sánchez

Por su parte, desde Vox han explicado “vamos a solicitar la comparecencia del Mazón y de Pedro Sánchez. Las responsabilidades son del Gobierno Autonómico y del Gobierno Central. También vamos a pedir la comparecencia de Teresa Ribera y De todos los que han tenido alguna responsabilidad directa o indirecta con la riada. También de AEMET, de la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar y de la anterior consellera de Justicia”.