"Almudena he echado de menos tus preguntitas en la rueda de prensa". Dicho con ironía y cariño, siempre, por parte de mis compañeros del gremio, notarios del día a día de nuestra ciudad. A estas alturas del partido, lo de preguntar sin pudor se me da bien, y me temo que cuando era más joven, incluso casi una niña, ya se me daba bien; pero no me acuerdo. Siempre, claro está, respetando al máximo los límites del respeto y la discreción. Y con ese punto naif con el que parece que haya nacido hoy en vez de ayer.

Así que, apenas unos días después de que Vox, siguiendo las instrucciones de Santiago Abascal, dijera adiós a ese idilio de un año con el PP en el Gobierno Valenciano, en mi ciudad, Alicante, el PP cambia de pareja de baile.

Así, como si nada y de repente, busca y obtiene el apoyo de Compromís, sus votos, para sacar adelante la más que controvertida Ordenanza de Ocupación de Vía Pública; una norma por la que se adelanta el cierre de las terrazas por la noche para conciliar diversión y descanso de los vecinos. Dos y dos son cuatro desde que una servidora tiene uso de razón; y me resulta imposible no hilar el plantón de Vox al Consell de Carlos Mazón con la alianza entre el PP y Compromís en Alicante.

No cierran puertas a futuro, aseguran en el equipo de gobierno, para buscar el apoyo de cualquier partido con representación municipal. No hay que olvidar que el PP gobierna en Alicante con 14 de 29 concejales. Ni tampoco que existía un preacuerdo entre el PP y Vox sobre dicha ordenanza que saltó por los aires por la negativa del Partido Popular a aceptar la exigencia de Vox de que no se instalarán Puntos Violetas, con ese nombre, formato y contenido, en las fiestas de la ciudad, es decir, en las Hogueras de San Juan. Pues eso, que cambiar de pareja de baile está muy bien pero, ojo, que ese amor cogido con pinzas puede convertirse en un pobre amor herido de muerte.