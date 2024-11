Los peligros para la salud pública tras unas inundaciones

La Conselleria de Sanidad envío el pasado viernes un documento a todos los Ayuntamientos de la provincia de Valencia afectados por la DANA del pasado 29 de octubre, así como a los municipios de la provincia de Castellón, en el que se realizan una serie de recomendaciones fundamentales a seguir por la población afectada de cara a no empeorar la situación con posibles problemas de salud pública como resultado, sobre todo, del estancamiento de las aguas.

ve imprescindible el uso de guantes y botas para limpiar, así como protegerse la nariz, la boca y los ojos.

Sanidad indica que las basuras, así como cualquier tipo de residuo orgánico generado deben ser mantenidos aislados de tal forma que no puedan contaminar a otras personas, suelos, agua, etc. Además, es importante no ingerir ningún alimento que pueda haber estado en contacto directo con el agua de la inundación, salvo latas y envases impermeables, que se deberán secar durante al menos 1 hora antes de abrirlos o guardarlos. En cualquier caso, se deben seguir siempre las instrucciones de conservación del etiquetado.

Además se insta a que en el proceso de limpieza se debe cortar el gas y la electricidad; protegerse nariz, boca y ojos, usar pantalones y camisas de manga larga, guantes protectores y botas de goma; abrir las ventanas y puertas para ventilar; retirar todos los enseres mojados, el agua estancada, lodo y barro; limpiar las paredes y suelos y desinfectar.

Señala que en el caso de encontrar cadáveres de animales deben manipularse lo menos posible, usando el equipo de protección correcto; y evitar el contacto con los fluidos corporales y seguir las instrucciones del ayuntamiento para deshacerse de ellos.

Además, afirma que los niños, las mujeres embarazadas y las personas con problemas respiratorios, como asma, o con el sistema inmunitario debilitado, no deben participar en las tareas de limpieza.

También hay que seguir las recomendaciones del Ayuntamiento en cuanto al suministro y consumo del agua; y, respecto a posibles intoxicaciones por monóxido de carbono, se recomienda no utilizar generadores portátiles que funcionen con gasolina o diésel, propano o equipos para quemar carbón y otros dispositivos en el interior de la vivienda; utilizar los generadores a una distancia de al menos cinco metros de cualquier puerta, ventana o rejilla de ventilación.

Además, a este respecto, si se usa una máquina de lavado a presión, hay que asegurarse de que el motor quede fuera y a una distancia de al menos cinco metros de las puertas, ventanas o rejillas de ventilación; y no dejar encendido el motor del vehículo dentro de un garaje que esté junto a la casa, ni siquiera con el portón abierto.

Por otro lado, Salud Pública aconseja desechar aquellos materiales que están húmedos y no pueden limpiarse y secarse por completo en el plazo de 24 a 48 horas, ya que pueden seguir siendo una fuente de proliferación de microorganismos y presencia de moho.