Pérez Llorca descoloca al Gobierno central estrenando su agenda como presidente con una visita a la zona cero

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, está dejando claro en solo tres días cuáles son los asuntos prioritarios. Los primeros gestos de un jefe del Consell son los que más se analizan motivo por el que nunca se dejan a la improvisación. Si el miércoles llamó personalmente a las dos asociaciones de víctimas que habían plantado al Gobierno valenciano de Carlos Mazón. Ni la Associació Víctimes Mortals de la Dana 29-O, ni la de la Associació Víctimes de la Dana han aceptado hasta ahora participar en las reuniones propuestas. Un ejemplo es la convocatoria que el vicepresidente tercero, Vicente Martínez Mus, realizó para explicarles el proyecto de parques inundables, que afecta directamente a los municipios de la dana. Emitieron un comunicado argumentando que el proyecto de parques inundables era "un anuncio vacío y propagandístico del Consell".

Pérez Llorca está decidido a hacer borrón y cuenta nueva y tras haber constituido formalmente su Gobierno ha marcado para este viernes dos citas muy destacadas. Tras presidir el pleno del Consell, se desplazará hasta Paiporta para reunirse con el alcalde de Picanya. Josep Almenar no solo es el primer edil de una de las zonas más devastadas por la dana, sino que además es un histórico dirigente socialista. A continuación, visitará las actuaciones realizadas en el barranco del Poyo junto a la CV-36.

Se da la circunstancia de que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, anunció el jueves una visita también a la zona al barranco del Poyo para supervisar las actuaciones de restauración de los encauzamientos y el dragado de la desembocadura del Barranco del Poyo, llevadas a cabo por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Esta mañana se ha anunciado anulación de la agenda sin que desde Delegación del Gobierno se haya dado explicación alguna.

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha asegurado que Pérez Llorca va a visitar todos los municipios afectados por la dana, aunque ha recordado que el ahora presidente ya ha pisado la zona cero. Sin decirlo expresamente, ha hecho alusión a las imágenes que confirman que Pérez Llorca estuvo limpiando barro en las calles de los municipios afectados sin que se diera publicidad.