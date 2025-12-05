Muere a los 77 años el escritor y periodista Alfonso Ussía

Alfonso Ussía, nacido en Madrid, el 12 de febrero de 1947, hijo del II conde de los Gaitanes y nieto del dramaturgo Pedro Muñoz Seca, realizó estudios de periodismo y derecho. Comenzó colaborando en el diario "Ya", "Diario 16" y en la revista "Epoca", aunque escribía poesía satírica desde muy joven, al tiempo que leía y aprendía casi de forma autodidacta. Fue columnista del diario "Abc" desde donde dio el salto a LA RAZÓN, en 2004, donde durante más de 15 años escribió una columna diaria en la contra del periódico y dio nombre a los premios que reconocían valores humanos como el esfuerzo, la constancia, la valentía o la superación.

A lo largo de su dilatada carrera como escritor y columnista, colaboró en otros medios de comunicación. Así, en la radio, por ejemplo, se incorporó al equipo de Antena 3 desde su creación, hasta finales de 1986. Poco después pasó a la COPE, donde participó en el espacio "El estado de la nación", dentro del programa "Protagonistas", de Luis del Olmo, hasta 1990. De esta cadena fue despedido al criticar al obispo de San Sebastián, José María Setién. A continuación pasó a Onda Cero (1991), donde formó parte de la tertulia de "Protagonistas", programa dirigido y presentado por Luis del Olmo.

En Televisión, en diciembre de 1987, el programa "La Tarde", en TVE, que fue su primera experiencia en este medio. Ussía formó parte, además, desde 1993 del equipo de humoristas que realizaba el programa "Este país necesita un repaso", tertulia satírica que se emitía en Tele 5, junto a otros personajes como Mingote, Coll, o Miguel Durán.

Como escritor, publicó numerosos libros: "Coplas, canciones y sonetos para después de una guerra" (1979), "Fustazos y Caricias", que lo presentó en diciembre de 1981, en el Club Financiero; "Sin acritud", de abril de 1985; "Por fin entramos en Europa" (1986), "Golfos, gafes y gorrones" (1983), "Cosas que pasan" (1991), o "Manual del ecologista coñazo" (1992). Por este trabajo fue galardonado con el premio "El Papagayo", convocado anualmente por "Ediciones Temas de Hoy".

Ese mismo año publicó su "Tratado de las buenas maneras", que tuvo un gran éxito de público. El mismo que se produjo dos años después, cuando publicó la segunda parte, en la lista de ventas de la Feria del Libro de Madrid en junio el 2004.

Obtuvo el vigésimo Premio González Ruano de Periodismo, en julio de 1995, que concede la Fundación Mapfre Vida, por su artículo "La pajarera", publicado en ABC el 21 de septiembre de 1994.

Era, además, autor de nueve libros de humor referidos a las supuestas memorias del supuesto marqués de Sotoancho, personaje de su inventiva: "La albariza de los juncos" (1998), "El secuestro de mamá y otros relatos" (1999), "Lo que Dios ha unido que no lo separe mamá" (2000), "Pachucha tirando a mal" (2001), "Las dos bodas" (2004), "Las canicas, las "cuquis" y el novio tontito de mamá" (2005), "Memorias del marqués de Sotoancho" (2005), "Mamá se quiere morir... Y no hay manera" (2006) y "¡Milagro! Se ha muerto mamá!" (2007).

Toda la saga está referida a las aventuras de un marqués de nombre interminable que, una vez abreviado, se queda en Cristián Ildefonso, muy popular por su participación en el espacio radiofónico "El Estado de la Nación".

Sus sátiras políticas y su humor, a veces mal entendido, le llevaron en varias ocasiones a enfrentarse con la Justicia. De esta forma, en septiembre de 1979 fue procesado por un supuesto desacato al entonces alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, como consecuencia de un verso humorístico publicado en el semanario Sábado Gráfico, bajo el título de Cierto alcalde de Madrid.

En diciembre de 1984, fue denunciado por un poema con la caricatura del entonces presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, aparecido en las páginas del semanario humorístico "Al Loro", de "Los Domingos de ABC".

Además, fue absuelto en 1990 por el Tribunal Supremo después de sendas sentencias condenatorias a raíz de una demanda presentada en 1985 por el profesor Aranguren, debido a unos pareados aparecidos en el suplemento de humor de "ABC", en el que lo llamó "amarguren".

El dirigente de Catalunya Lliure, Josep Aixal, también presentó una querella contra Ussía, en julio de 1990, por injurias, relacionada con un artículo publicado en el semanario "Epoca" en enero de ese año, en el que Ussia llamaba "idiota" y "tonto", al dirigente nacionalista. En en octubre del mismo año fue desestimada, por el juzgado de instrucción número 28 de Madrid.

El concejal de HB del ayuntamiento de Bilbao, Josu Barandika, interpuso una querella contra Ussía, en febrero de 1991, por un artículo publicado en el diario ABC el 30 de enero de 1991. La querella fue definitivamente archivada en octubre de 1992, según sentencia de la Audiencia Provincial, que ratificaba la decisión de julio de 1991 del juzgado de instrucción.

Premios y condecoraciones

Fue galardonado con la Pluma de Plata (1996) y la de Oro (2004). Además de su célebre "Coñones del Reino de España", publicado en 1997 en rústica y con solapa, publicó "El temblor diario" (1999), colección de artículos publicados en la prensa, y que fue presentado por el entonces presidente del Congreso de los Diputados, Federico Trillo.

Al margen del periodismo publicó además "Cuentos diparatados" y "Del coscorrón a la seda", ambos en el 2003, una colección de cuentos acerca de la alta sociedad actual y un conjunto de cuatro ensayos, con ilustraciones de Antonio Mingote, sobre las erratas, los senos de las mujeres, el humor en la política según columnistas y dibujantes, el arte del toreo y su profesada preferencia por Antonio Ordóñez. Publicó también con su ironía y estilo característicos "El bosque sonriente" (2004) y "Crónica del desastre" (2005).

Además de otras condecoraciones, estaba en posesión de la Gran Cruz del Mérito Naval, Cruz de Plata del Mérito de la Guardia Civil, Medalla de Oro de la comunidad de Madrid, Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid, Miembro de Honor de 27 Regimimientos y unidades de las FFAA y Buques de la Armada, y Premio Especial Ejército