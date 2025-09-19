La Policía Local de Valencia diseña un patinete para patrullar el carril bici

La Policía Local de Valencia y la empresa valenciana especializada en movilidad personal Cecotec han firmado un convenio de colaboración I+D para desarrollar el primer patinete eléctrico adaptado a las necesidades del trabajo policial, lo que convertirá a esta ciudad en la primera que dispone de una unidad específica patrullando en patinete.

Según un convenio de colaboración, similar al utilizado con otras instituciones o empresas como el que se adoptó para realizar controles de VMP en la ciudad, durante cuatro meses ambas entidades trabajarán para que el vehículo recoja las necesidades técnicas y operativas del nuevo recurso policial como las sirenas, luces de prioridad o la extensión de la batería

De esta forma, València será la primera de las grandes ciudades de España que disponga de una unidad específica patrullando en patinete para poder ejercer un mayor control sobre las conductas inapropiadas de conductores de vehículos de movilidad personal, tanto patinetes como bicicletas, según fuentes municipales.

Esta unidad será la encargada de gestionar la movilidad en la ciudad no sólo en los más de 200 kilómetros de carril bici de que dispone València sino especialmente aquellas zonas donde no puede circular como en zonas peatonales o las propias aceras donde también se ven patinetes.

Los agentes de esta nueva unidad ejercerán funciones de vigilancia y control de estos carriles, según las fuentes, que indican que los miembros de la División de Seguridad Vial que participen en el convenio pondrán a disposición de la empresa tecnológica toda la experiencia en el trabajo policial que se lleva a cabo en diferentes vehículos.

Por su parte, la empresa adaptará estas ideas y necesidades en un vehículo capaz de cumplir con todas estas necesidades, como las sirenas, luces de prioridad o la extensión de la batería.

Además de tratarse de una empresa valenciana, la empresa tiene la ventaja de llevar años desarrollando vehículos eléctricos de movilidad personal.

El concejal de Movilidad y Policía Local, Jesús Carbonell, ha señalado que València “va a ser pionera en poner en marcha esta unidad específica en su plantilla para adaptarnos a los nuevos tiempos en materia de movilidad y especialmente para velar por la seguridad tanto de los usuarios de patinetes y bicicletas como de los viandantes evitando accidentes”.