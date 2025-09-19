Polo (CHJ) dice que no sabía quién era el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso

El presidente de la Confederación Hidrológica del Júcar, Miguel Polo, ha dicho hoy a preguntas de los abogados de las acusaciones particulares de la causa de la dana, que no sabía quién era el secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Emilio Argüeso, número dos de la consellera, Salomé Pradas.

Este detalle da cuenta de las malas relaciones que mantenía el gobierno autonómico con las distintas instancias del gobierno central, como en este caso, la CHJ, antes de producirse la tragedia de la dana. Ahora mismo, son todavía peores.

Polo ha admitido que ahora "se están tomando medidas en los cauces del Riu Sec, y en el barranco del Poyo" y a la pregunta de si estas medidas se deberían haber tomado antes del 29 de octubre ha explicado que "la directiva dice que la gestión debe realizarse de un modo integral. Hay medidas estructurales pero hay muchos otros tipos de medidas". Y ha añadido que "había programadas obras, pero todas las obras no son fáciles de hacer. Tener un proyecto aprobado es prácticamente imposible. Las obras no estaban programadas".

Los letrados de las acusaciones han vuelto a incidir en el sistema de información Saih y Polo ha explicado que "la información del Saih es complementaria a otra. La planificación se hace antes. El Saih te sirve para comprobar si se están cumpliendo las previsiones meteorológicas, los datos externos deben ser contrastados con el Saih", y ha concluido que "el sistema es muy robusto y no falló hasta que se empezaron a arrastrar los sensores por la riada".