Valencia invertirá 600.000 euros en el reasfaltado de las calles

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes abrir procedimiento de adjudicación para contratar las obras de repavimentación y asfaltado de diversas calles de la ciudad por un importe total de cerca de 600.000 euros. El proyecto básico de ejecución fue aprobado por el gobierno local el pasado mes de junio, y ahora se ha sacado a licitación con su presupuesto de salida de 599.670,41 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses.

Tal como ha dado a conocer el portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero, las obras que incluye el proyecto afectarán a las siguientes vías urbanas: Agustí Centelles Ossó (en el tramo comprendido entre las calles Bilbao y Ministro Luis Mayans), Pintor Peiró, Naturista Arévalo Baca, Periodista José Ombuena, Cerda y Rico, L’Olivereta, Segunda República Española, Gabriel y Galán, Joaquín Navarro, Organista Plasencia, Parque de Nazaret, Luis Millán, Tirig y General Avilés, que serán sometidas a un proceso de repavimentación y reasfaltado; así como la rehabilitación de los firmes de dos solares sitos en las calles Agustí Centelles Ossó y Segunda República Argentina.

El portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, ha subrayado la voluntad del gobierno municipal de “continuar trabajando en el mantenimiento de las vías urbanas en las mejores condiciones”.

Los trabajos en las calles Agustí Centelles Ossó, Bilbao y Ministro Luis Mayans), Pintor Peiró, Naturista Arévalo Baca, Periodista José Ombuena, Cerda y Rico, L’Olivereta, Segunda República Española, Gabriel y Galán, Joaquín Navarro (tramo desde la calle Carreteros hasta la calle Gabriel y Galán), Organista Plasencia, Tirig y General Avilés prevén la rehabilitación de la sección completa del firme. En primer lugar, se procederá al fresado de 5 cm de la totalidad de la superficie que conforma el tramo afectado. Después se colocará un riego de adherencia y se procederá al extendido de una capa de aglomerado asfáltico con árido calizo. Una vez realizado el reasfaltado se procederá a repintar la señalización horizontal existente.

En el caso de la calle del Parque de Nazaret, también incluye la rehabilitación de la sección completa del firme. En primer lugar, se procederá a la realización de los trabajos previos que consisten en el arranque y la reinstalación de los maceteros, vallas, bolardos y aparcamientos para bicicletas para, una vez efectuados los trabajos previos, proceder también al fresado de 5 cm de la totalidad de la superficie que conforma el tramo afectado, y a la colocación del riego de adherencia y extendido de capa de aglomerado asfáltico. La acción concluirá también con el repintado de la señalización horizontal existente.

Por su parte, en la calle Luis Milán, donde también se incluye la rehabilitación de la sección completa del firme, tras proceder al fresado de 5 cm del pavimento asfáltico, se demolerá el adoquinado amorterado y se demolerá 10 cm de firme de mezcla bituminosa en las zonas en que hay adoquín con asfalto sobre él. Después se colocará un riego de imprimación y se procederá al extendido de una capa de aglomerado asfáltico de 5 cm, instalación riego de adherencia y señalización horizontal.

Finalmente, se actuará en dos solares, en las calles Agustí Centelles Ossó y Segunda República Española. Se contempla la rehabilitación de la superficie total de ambos y, para ello, en primer lugar, se procederá al rasanteo de las superficies, para extender después una capa de 25 cm de zahorra y finalmente compactarla.

Esta actuación se suma a las que el Ayuntamiento realiza de manera continuada en la mejora de las vías urbanas. Precisamente, el pasado mes de abril, el concejal Juan Giner informó de que el Ayuntamiento había invertido más de 1,5 millones de euros (1.589.673,06 €) durante los cuatro primeros meses del año en el asfaltado de 76.264 m2 de 33 calles del término municipal, lo que permitió mejorar las calzadas de 22 barrios y 13 distritos de València.