El Puerto de Valencia dice estar seguro de que la mancha de fuel no ha salido de los buques de su zona de fondeo

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha asegurado que el vertido de hidrocarburos que afecta a tres playas del sur de València no procede de ningún barco de la zona de fondeo del puerto, que se sitúa enfrente de esas playas.

La APV ha informado de que este martes, cuando se conoció la presencia del vertido, se puso a disposición de Capitanía Marítima por si necesitaba barreras anticontaminación, pero ha señalado que no tiene competencias sobre costas ni tampoco sobre playas, por lo que no ha iniciado actuaciones con motivo del vertido aunque sí ha garantizado que el vertido no procede de la zona de fondeo.

A primeras horas de este miércoles se han retomado las labores de limpieza del vertido de hidrocarburos mientras continúan cerradas tanto para el baño como en su acceso las playas afectadas por el vertido, el Saler, l'Arbre del Gos y la Garrofera.

La portavoz de Compromís en el Congreso y adjunta de Sumar, Àgueda Micó, ha exigido al Ministerio de Transición Ecológica que abra una investigación para esclarecer los motivos de la aparición de fuel en las playas del Saler, l’Arbre del Gos y La Garrofera de València.

Micó ha afirmado: "No podemos quedarnos sin saber qué ha pasado aquí para que nuestras playas amanezcan llenas de chapapote. Además, justo en uno de nuestros principales parques naturales".

Micó también ha pedido al Gobierno que paralice inmediatamente la ampliación del Puerto de València, ya que considera que no es una coincidencia que haya un derrame contaminante en un parque natural si cada vez hay más tráfico de barcos y más fondeos frente a la Albufera, ya que la mayoría de estos derrames ocurren con la limpieza de estos barcos, ha asegurado.

El objetivo de la ampliación del Puerto de València es "poder multiplicar" el tráfico de barcos al lado de la Albufera y de El Saler, lo que supone "multiplicar el peligro" de que ocurran estas cosas, según la portavoz de Compromís, para quien PP y PSOE no pueden seguir adelante con un proyecto que se ha demostrado "un peligro para el medio ambiente y para la salud de los valencianos y las valencianas".

Desde el grupo de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia han pedido que las playas se dejen "en perfectas condiciones aptas para el baño" y para proteger la fauna y flora, y que se abra una investigación en el Puerto sobre el origen del vertido.

El concejal Sergi Campillo ha señalado que el Puerto tiene "una grave afección" sobre la Albufera porque la zona de fondeo está situado enfrente de las playas del parque natural, y ha asegurado que con la ampliación norte, que duplicará la capacidad, "todavía habrá más" episodios de contaminación.

La Comissió Ciutat-Port ha denunciado el desastre ecológico producido por el vertido de hidrocarburos que ha llegado a las playas del parque natural de la Albufera y señala al Puerto de València como "peligro real" y la ampliación de sus instalaciones como "una amenaza potencial" para la salud y el patrimonio natural.

Una embarcación evalúa la mancha en el mar

Una embarcación de Medio Ambiente ha salido desde el puerto del Perelló para evaluar la situación de la mancha de hidrocarburos en tres playas del sur de la ciudad de València, mientras responsables medioambientales de la Generalitat valorarán el estado del vertido en tierra.

La directora del parque natural de la Albufera, un técnico y un agente medioambiental tienen previsto desplazarse a la zona del Saler este miércoles para analizar la situación del vertido, que está siendo objeto de limpieza en la playa por parte de Tragsa, además de tres brigadas de la Generalitat que se van a unir a las labores, ha informado Emergencias de la Generalitat.

A primera hora se han reiniciado los trabajos de limpieza manual de los restos en la playa del Saler, donde permanecen cerradas tanto para el baño como en su acceso las playas del Saler, l'Arbre del Gos y la Garrofera.

La mancha de hidrocarburos tiene dos kilómetros de longitud y dos metros de ancho, y en la tarde del martes se procedió a la limpieza manual de los restos de la playa.