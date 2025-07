Rebeca Torró, seguimos en el foco

Rebeca Torró se pone a los mandos de la secretaría maldita. Pedro Sánchez ha dejado en manos de esta socialista de Ontinyent la secretaría de Organización del PSOE. Nada más ni nada menos. En favor de esta decisión he de decir que me tranquiliza que tras los escándalos que ha protagonizado el valenciano José Luis Ábalos, quien ocupó este puesto antes que Santos Cerdán, no se haya impuesto un cordón sanitario a todo lo que venga de Valencia.

Torró no es la primera mujer valenciana que accede a este puesto, ya lo ocupó Leire Pajín, incluso hubo también otro valenciano, Ciprià Císcar.

Con todo, su designación se hace en un momento en el que el PSOE se la juega, aunque eso, seamos sinceros, no depende exclusivamente de ella.

No tengo ninguna duda de que trabajará día y noche para que el partido cambie de fase y que tomará las decisiones necesarias para lograr este objetivo. Un repaso por la trayectoria política es suficiente para saber que pasará con determinación por encima de todo lo que se le ponga por delante para cumplir su objetivo.

Se ha escrito ya mucho sobre esta cuestión, pero nadie discute que sus gestiones fueron claves para que Volkswagen eligiera Sagunt para instalar su gigafactoría o incluso para recibir material sanitario en plena pandemia.

Con su designación, la Comunitat Valenciana sigue en el foco. Y esto es lo que debemos aprovechar. Confirma además que en Moncloa hay un poder valenciano que hace todavía más incomprensible que a 6 de julio la Generalitat no tenga ni la más mínima esperanza de que se active el Fondo de Liquidez Extraordinaria (FLA) o que la sociedad civil- no hablo ya de políticos- no comprenda por qué la colaboración entre administraciones para salir de la dana es una entelequia.