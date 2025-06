El Roig Arena de Valencia abrirá sus puertas con el mayor homenaje a Nino Bravo de la mano de Bisbal, Malú, Pablo López y Víctor Manuel

Había muchas expectativas por saber cómo iba a ser el primer concierto del Roig Arena. El auditorio multiusos ya anunció hace unos días que la actuación que iba a inaugurar el espacio impulsado por el empresario Juan Roig era un homenaje a uno de los valencianos más geniales: el cantante Nino Bravo. Además, será el 6 de septiembre de este año y contará con artistas españoles muy reconocidos. Pero apenas se desveló nada más. Hasta este martes, cuando el Roig Arena ha presentado el espectáculo "Bravo, Nino. Vuelve la leyenda", un concierto que conmemora el 80 aniversario del intérprete y que contará con artistas como David Bisbal, pablo López, Malú, Marta Sánchez, Chambao, Niña Pastori, Miguel Poveda, Antonio Carmona, Andrés Suárez, Víctor Manuel, Revólver, Pitingo, Juanjo Bona y Eva Ferri, hija del cantante de Aielo de Malferit.

Así, la cita, presentada este martes en EDEM Marina de Empresas, ha contado con la presencia de la cantante Marta Sánchez, quien ha ejercido como una especie de portavoz del plantel de artistas -aún quedan algunos por anunciar-, que aterrizarán en Valencia en apenas unos meses. La cantante ha asegurado que le hace "especial ilusión formar parte de esta maravillosa fiesta a Nino Bravo". "Fue un elegido. Deja un maravilloso legado en este país. Recuerdo escucharlo en mi casa, su voz, sus canciones, su personalidad. Su voz era un prodigio. Tenía un talento especial. En su día me hizo mucha ilusión grabar "Libre", fue una joyita en mi repertorio. Va a estar presente. La energía que vamos a poner le llegará a Nino Bravo. Y en un sitio tan maravilloso como el Roig Arena, abriéndolo a todo el mundo", ha dicho la cantante.

La cita será un concierto inolvidable. Aunque aún se han guardado sorpresas, los responsables han asegurado que la actuación contará con la más puntera tecnología y que se podrá ver "de todo". "Va a ser emocionante e inolvidable", han narrado antes de afirmar que contará con Inteligencia Artificial, un impactante holograma 2D en pantalla -que permitirá recrear su presencia y su voz en el escenario- y la recuperación de imágenes del artista. Además, los artistas cantarán temas adaptados del propio Nino Bravo, pero se han guardado la "playlist" de canciones que sonarán en este gran homenaje, que según sus responsables contará "con un gran despliegue audiovisual y una escenografía diseñada para hacer de cada momento algo inolvidable".

Víctor Sendra, responsable del Roig Arena, ha asegurado que Nino Bravo "es uno de los artistas valencianos internacionales". "Hacer el primer concierto del Roig Arena con esta figura, valía la pena el esfuerzo. Queremos dar las gracias a la familia, que han hecho mucha fuerza para que esto se celebrase en Valencia. Y tenemos que hacerlo muy bien", ha afirmado Sendra.

Paco Moreno, socio y CEO de Westin Mayer, ha contado que hace un año y medio ya se hablaba de hacer un homenaje. "No es un simple tributo, es el homenaje que se merecía", ha afirmado. "Es algo que va más allá de un concierto, es una celebración de un icono como es Nino Bravo. Une lo clásico con lo futurista. Es el primero que se celebra en su ciudad y habrá avances tecnológicos. Gracias a la colaboración de su familia, vamos a ofrecer una experiencia que nunca antes se ha vivido en España. No estamos desvelando todo. Es un viaje musical, es vanguardia y amor por una figura que nos sigue uniendo. Queremos dar las gracias a todos los artistas por su colaboración. El 6 de septiembre Nino Bravo volverá, estará presente, no puedo desvelar cómo pero estará presente. Es un encuentro", ha añadido.

La hija del cantante, Eva Ferri, ha aseverado que para la familia "hablar de Nino Bravo es un orgullo". "Su voz no era solo suya, es la banda sonora de muchas personas. Este concierto es algo que no ha sucedido nunca. Por los grandes artistas que van a venir, incluso de otra generación que no lo conocieron pero han crecido con él, con sus canciones. En este concierto, que es su efeméride, vuelve Nino Bravo. Y no lo hace solo. Y vuelve a hacerlo como él lo hacía. Con la primera canción que suene en el Roig Arena vamos a sentir que está ahí, que nos quiere, que está en su tierra y seguro que va a sonreír", según su hija.

Desde la empresa GTS, Maricruz Laguna ha querido poner el lado emocional a este homenaje. "El Roig Arena abre una oportunidad para Valencia, va a ser un referente internacional. Además, este es un reto muy bonito y muy salvaje. Hemos contado con la respuesta del elenco artístico, que ha sido brutal. Hoy tenéis una gran parte del cartel pero hay otros artistas que se van a ir anunciando. Esto es un acto que proyecta el mundo de la cultura en general. Esto va a ser como la punta del iceberg de lo que va a ser el 80 aniversario de Nino Bravo". Y ha anunciado que, además, habrá lanzamientos de discos de Nino Bravo, "merchandising" y otras actividades para honrar al cantante de "Un beso y una flor" o "América". Incluso, ha confesado que países de Latinoamérica les han pedido si se puede llevar a cabo el homenaje al otro lado del charco.

La venta de entradas se inicia el 9 de junio y el 11 de junio se abrirá la venta general. El rango del precio será entre 45-50 y la entrada "premium" estará en torno a los 200 euros.