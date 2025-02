Rubén Alfaro: "Tenemos que mejorar el diálogo y trazar alianzas con la sociedad civil"

Rubén Alfaro (Elda; 1979), es alcalde de Elda desde 2015, y el único candidato a la secretaría general del PSPV en la provincia de Alicante; tomará el relevó de Alejandro Soler en ese cargo. Con el horizonte del congreso provincial del partido en abril, los días 4 y 5, su meta es recuperar alcaldías en la provincia y gobernar en la Generalitat.

El escenario de cara al congreso provincial es muy distinto al de 2022. Entonces hubo dos candidatos a liderar el partido, Alejandro Soler y Toni Francés…

Así es, ahora hay una candidatura única y hace tres años fuimos a un congreso provincial con dos candidatos y por tanto con una confrontación.

¿Por qué se ha presentado?

Creo que aquí ha habido una reflexión un poco conjunta de cómo han ido evolucionando los procesos en el partido; nosotros tenemos la ventaja de tener a Alejandro Soler en Madrid y al frente de una Secretaría muy importante, la Secretaría de Política Municipal como la de municipal. En ese contexto de centrarse en ese importante cometido, Soler da un paso al lado y propicia que pueda ser yo el secretario general del PSPV en la provincia para continuar la tarea de estos de estos últimos años de la ejecutiva provincial.

Habrá por tanto continuidad en la ejecutiva que salga del congreso provincial…

Sí, yo creo hemos avanzado mucho en estos tres años, al generar una estructura provincial en la que se reconoce a los territorios, a las comarcas y en la que se lanza un mensaje común. El trabajo que se ha hecho ha sido muy positivo, porque se ha pacificado esa confrontación de hace tres años, y lo más inteligente ahora es continuar por esta senda y preparar el partido para las próximas elecciones municipales y autonómicas.

Alejandro Soler será el nuevo presidente del partido en la provincia de Alicante...

Sí, es una persona autorizada dentro del partido y yo no tengo ningún inconveniente de que sea de presidente. Él me lo pidió y creo que es positivo que todos aunemos esfuerzos para llegar al objetivo de ganar las elecciones.

Y ¿qué pasa con la unidad en la agrupación de Alicante?

Me voy a esforzar al máximo para conseguir esa unidad porque es una de las cuestiones importantes para poder desbancar a Luis Barcala de la Alcaldía de Alicante. Creo que se puede presentar un proyecto muy interesante para generar una alternativa al gobierno de Luis Barcala; los militantes del partido en la ciudad van a tener todo el apoyo de los militantes de la provincia.

Pregunta obligada… ¿En qué lugar se ubica ahora Ángel Franco?

Creo que Ángel Franco es un militante al que hay que escuchar, porque es un veterano del partido que tiene mucho conocimiento de la ciudad y es una persona que puede aportar como también puede aportar otros compañeros y compañeras. El objetivo es querer ganar las elecciones, en este caso municipales.

En la provincia de Valencia, en cambio, parece que están las aguas revueltas y hay dos candidatos a liderar el partido, Carlos Fernández Bielsa y Robert Raga…

Creo que al final nosotros somos un partido democrático y somos un partido que tiene más de 140 años de historia. Entonces, dependiendo de los momentos y dependiendo de las circunstancias, es totalmente legítimo que dos compañeros confronten. Para eso están las primarias y para eso está la democracia interna.

Pero… ¿Es una buena o mala noticia que haya dos candidatos?

Se abre un periodo de reflexión para los militantes de la provincia de Valencia y tienen que escuchar a los candidatos, y el partido puede reforzarse para la contienda electoral, y no veo que sea mala noticia que haya dos candidatos. Esos periodos de confrontación, luego generan unos espacios de trabajo común. Aquí ocurrió con Alejandro Soler y Toni Francés en 2022 y ahora ha habido una candidatura única. No siempre vale la misma receta para los mismos tiempos y los mismos territorios. No veo desde un punto de vista bélico o de intransigencia que haya dos candidatos en Valencia.

Entiendo que en el Congreso Nacional de Valencia le comunicó a Diana Morant su intención de liderar el partido...

Sí, sí, sí le comuniqué a Diana Morant que quería ser el próximo secretario general provincial y me dijo que lo veía muy bien. Es una persona muy respetuosa para los plazos y para la liturgia que practicamos los socialistas. Y, tras abrirse el plazo para presentar las candidaturas, solo había un candidato que era yo. Diana Morant me apoyó y me animó a presentar este proyecto.

¿Qué alternativa al Gobierno del PP ofrece el PSPV ?

Ahora mismo la estrategia del Partido Popular es desmantelar la sanidad pública, estamos viendo cómo también están habiendo recortes con la educación pública; nosotros lo que decimos a los ciudadanos es que vamos a mejorar e impulsar los servicios públicos para mejorar el bienestar de las personas. Nuestro proyecto es una alternativa sólida al PP de Carlos Mazón.

Qué hará Rubén Alfaro el primer día como Secretario General de los socialistas en la provincia…

Pues la verdad es que no lo he pensado, uno de los retos que tengo presente es impulsar y mejorar las alianzas con la sociedad civil, con los colectivos sociales que necesitan el instrumento del PSPV para transformar la sociedad.

Realmente a veces los políticos se sitúan muy lejos del ciudadano de a pie...

Claro, claro, lo que tenemos que hacer es eso, mejorar nuestro diálogo con la sociedad civil, trazar unas alianzas con la con la sociedad civil, decirles a los ciudadanos que estamos cerca de ellos y junto a ellos vamos a alcanzar el Gobierno municipal y el de la Generalitat para transformar la vida.

¿Cómo ve a su partido de cara a las elecciones de 2027?

Pues veo al partido preparado, fuerte, lo veo capaz; es verdad que, cuando perdimos las elecciones en 2023 pasamos un momento complicado, porque perder el Gobierno de la Generalitat siempre es una mala noticia. Entonces se decidió el futuro de los valencianos en asuntos tan importantes como la educación, la sanidad o las emergencias.

¿Es cierto que cada vez hay mayor presencia del PSOE federal, es decir, de Pedro Sánchez, en el partido tanto a nivel autonómico como provincial?

No, no lo veo así. Pedro Sánchez es el principal activo que tenemos ahora en el Partido Socialista. Haciendo una visión desde un prisma europeo o incluso mundial, con algunos países que están eligiendo a líderes un poco ya casi autoritarios y escorados a la derecha en sus gobiernos, Pedro Sánchez es ahora mismo uno de los pocos dirigentes del mundo que sigue practicando la socialdemocracia; que sigue creyendo en la socialdemocracia, que además está demostrando que el incremento de los derechos, con la subida del salario mínimo interprofesional o de las pensiones, no está reñido con la generación de empleo ni con el crecimiento económico.