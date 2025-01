El Sabadell se va y deja huérfana a Alicante de una entidad ligada a la historia de la provincia

El Banco de Sabadell regresa a casa, Cataluña, siete años después de aterrizara en Alicante, dejando huérfana a la provincia de una entidad bancaria estrechamente ligada a la provincia, dado que es la heredera de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAM. Y antes de la CAM existió la Caja de Ahorros Provincial de Alicante y la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia; tan importante es para la ciudad que hay una torre, denominada torre provincial y ubicada en la Rambla de Méndez Núñez, vía noble, que es un icono para los alicantinos.

La ciudad y la provincia no se entienden sin la entidad financiera de referencia que, después, se convirtió en la CAM y después en el Banco de Sabadell, cuya sede social, ubicado en la avenida Óscar Esplá, es también un símbolo.

Algo que desaparecerá y que preocupa al empresariado de Alicante, en la medida en que puede acarrear un descenso tanto en el número de oficina como en el de empleados. Para los empresarios, esta decisión es un intento de salvar la OPA del BBVA sobre el Sabadell.

Así, el presidente de la Cámara de Comercio alicantina, Carlos Baño, ha explicado que los empresarios de la provincia "no esperaban" una noticia "para nada previsible".

"Tengo clarísimo que esto es una decisión más política que económica" relacionada con el intento de "salvarse de la OPA".

Al presidente de la Cámara alicantina le "preocupa mucho" la situación que se crea y ha demandado públicamente al Banco Sabadell que garantice la continuidad de las oficinas y del personal, incluido el centro tecnológico de la entidad bancaria en Aguamarga, que en la ciudad se conoce como el 'bunker', porque esa instalación "atrae talento" y en torno a ella operan muchas otras empresas.

"Perder en su momento a la CAM fue un auténtico desastre. Aunque inicialmente nosotros recibimos un poco a regañadientes al Sabadell, la verdad es que lo han hecho muy bien y se han portado tanto con el personal como con el mantenimiento de las oficinas y la atención a las empresas y la propia Cámara de Comercio, con la que ha habido una relación muy estrecha", ha dicho Baño.

Por su parte, desde el Instituto de Estudios Económicos Provincial Ineca su presidente, Nacho Amirola, ha manifestado que “no es una buena noticia para Alicante" perder "la sede de un banco tan relevante como el Sabadell, un gran atractivo para nuestra provincia no solo por lo que representa la entidad en sí sino porque es un gran polo tractor de inversión y empleo".

Amirola ha agregado que Banco de Sabadell ha posicionado Alicante en el panorama financiero español y la pérdida supone un golpe a la imagen "como provincia atractiva para grandes corporaciones”.

No obstante, ha proseguido que “hay que comprender que el banco es soberano en sus decisiones en defensa de los intereses de sus accionistas y al igual que en su momento decidió que era oportuno trasladar la sede a nuestra ciudad, ahora el consejo de administración de la entidad entiende que es el momento adecuado para que su sede social retorne" en una decisión "que hay que respetar".

Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, ha afirmado que no comparte los motivos del traslado de la sede social del Banco Sabadell desde la ciudad a Cataluña y ha afirmado estar desconforme con la decisión.

"No entendemos los motivos, no estamos conformes y no compartimos la decisión del Banco Sabadell de abandonar su sede en Alicante», ha sostenido el alcalde, quien ha continuado que «la entidad vive un momento muy delicado y de sobra conoce la sensibilidad e identificación de los alicantinos con la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que fue absorbida por el Sabadell".

Ha proseguido que "llevarse la sede a Cataluña no lo entiende ningún alicantino" y ha añadido que se siente «profundamente defraudado por esta decisión» porque "el Sabadell encontró en Alicante el apoyo y la ayuda que le ha permitido prosperar, incluso el respaldo para oponerse a la OPA planteada por el BBVA".

"Pero parece que eso no ha tenido valor alguno", según el dirigente del PP, por lo cual cree que "el Sabadell debe meditar y explicar esta decisión imposible de entender en Alicante".