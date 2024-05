Luis Barcala ve con "preocupación" una fusión de BBVA y Sabadell al irse la sede financiera de Alicante

El posible traslado sede financiera del Bando Sabadell de Alicante a otra ciudad -presumiblemente a Madrid y a Sant Cugat del Vallés (Barcelona) en un doble sede- en caso de que se consume la operación financiera de su fusión por absorción del banco catalán por el BBVAsigue levantando polvareda en la ciudad y en la Comunitat Valenciana.

Ayer fue el alcalde, del PP, Luis Barcala, quien mostró su preocupación si el BBVA se queda con el Sabadell, entidad heredera de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), ligada a la historia de la provincia y la ciudad. «No me alegra la fusión», dijo, por las consecuencias que tendría para el empleo y el servicio bancario en toda la provincia, además del riesgo que supondría que se trasladara de la ciudad la sede social del banco catalán. En declaraciones a los medios con motivo de la presentación de cuatro nuevos autobuses eléctricos, expresó que «no es buena noticia que, con la fusión del BBVA y Sabadell exista la posibilidad de que se traslade su sede social y se vaya de Alicante».

A costa del territorio

Hay que recordar que el Sabadell trasladó a Alicante su sede social en octubre de 2017; una decisión que tomó el grupo financiero presidido por Josep Oliu a raíz del proceso independentista de Cataluña. «Lo que más me preocupa es que la fusión traiga consigo una reducción en la red de oficinas y una pérdida de empleo», por lo que, si se llega a un acuerdo, «exijo que no se resienta la red de oficinas ni se pierda un puesto de trabajo», dado que «las ventajas de las fusiones a veces son a costa del empleo y del mismo usuario».

Barcala apeló a ese sentimiento de los alicantinos hacia el Banco Sabadell, matizando que «es heredero de la CAM y, por tanto, de los valores vinculados al territorio». Tras el anuncio, el alcalde fue prudente y, como el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pidió cautela cuando se hizo pública la oferta el pasado 30 de abril.

Ahora que la entidad de Josep Oliu se encuentra analizado la propuesta, las voces críticas con la operación y con el traslado de la sede de Alicante a Madrid y Barcelona siguen surgiendo.

Antes que Barcala, el empresariado de la provincia y de la Comunidad así como los sindicatos mostraron su preocupación por la fusión de los bancos y por sus consecuencias como la pérdida de puestos de trabajo.