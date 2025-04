Sánchez anuncia un nuevo uso en la ZAL de Valencia sin contar con el Ayuntamiento

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de Valencia acogerá una nueva Ciudad de la Industrialización de la Construcción dentro del nuevo Perte para la industrialización de la vivienda, un plan global a diez años con una inversión de 1.300 millones de euros para acelerar la construcción de vivienda con piezas prefabricadas. El objetivo del Ejecutivo pasa por lograr 15.000 unidades al año y alcanzar las 20.000 a partir de la primera década.

"Hay que construir más, mejor y más rápido", ha dicho en el anuncio Sánchez, que ha avanzado que València será la principal protagonista y que ha sido elegida para impulsar este desarrollo en una región afectada por la dana. El presidente ha dicho que la industrialización es una "auténtica prioridad" en la construcción de viviendas y, entre otras ventajas, reduce los tiempos de edificación entre un 20 % y un 60 %.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Valencia no tenían noticias de la decisión del Gobierno central y han puesto en duda la viabilidad del proyecto. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "más concreción" tras enterarse por la prensa y ha mostrado su "preocupación" por si el proyecto "es viable o no jurídicamente en la ZAL", ya que "si es un proyecto de Industria no sería viable".

La ZAL es suelo público que pertenece al SEPE, dependiente del Ministerio de Vivienda, pero Català ha recordado que "la expropiación inicial de los terrenos se hizo con un fin logístico y podría no coincidir" ya que "en la zona de actividad logística tiene que ir a actividad logística y no una actividad de Industria". Catalá ha recordado que, en la última reunión del Consejo de Administración de la sociedad que gestiona la ZAL, ni Sepes, propietaria del suelo, ni el Gobierno dijeron nada al respecto.

Asimismo, la alcaldesa ha dicho no fiarse de los anuncios de Sánchez dada su tendencia a incumplir, especialmente en materia de vivienda. "Llevan siete años anunciando las mismas 400 viviendas; no se ha dado ni una llave y ni siquiera están en construcción. Es urgente construir vivienda pública", ha especificado.

Tiende la mano

A pesar de ello, la alcaldesa de Valencia ha aclarado que "toda inversión que venga a Valencia es positiva" y ha instado a "mejorar la relación del Gobierno de España con el Ayuntamiento de València". Catalá ha sostenido que "concretar implica hablar y colaborar realmente con el Ayuntamiento de València" y ha incidido en que el Gobierno de España ha de "ir de la mano con el Ayuntamiento en los proyectos interesantes para la ciudad, ya sea construcción de vivienda, soterramiento de Serrería y cualquier proyecto que sea importante"

"Es importante cambiar la actitud y las formas con respecto a la relación institucional necesaria de colaboración que tiene que ver con el ayuntamiento", ha concluido.