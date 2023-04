Entre el satanismo y las apariciones marianas

El Congreso Mariológico Internacional «Caritatis Monumentum: Bajo tu amparo todos nos acogemos, Madre de Dios» vivía este jueves una segunda jornada de lo más dispar. Los participantes conocían mejor la figura y presencia del demonio en la actualidad; profundizaban en el “curioso” fenómeno de las mariofanías, o apariciones de la Virgen; y descubrían algunos aspectos desconocidos en la vida del Padre Jofré, impulsor del primer hospital psiquiátrico del mundo, inaugurado en Valencia en 1410.

Eduardo Toraño, de la Universidad Eclesiástica San Dámaso (Madrid), planteaba una ponencia con un sugerente título: “Diablo y posesión diabólica”. “Ha crecido hoy el número de los que acuden al ocultismo en sus diversas formas”, destacaba Toraño. Entre esas formas están el satanismo, esoterismo, brujería, magia, santería… La difusión del esoterismo se puede ver en tiendas, “en las que podemos ver símbolos esotéricos y satánicos”. A juicio del profesor Toraño “el satanismo prolifera hoy no solo en sectas ocultas sino en eventos públicos”. Además, las técnicas y terapias ligadas a la nueva era “abren puertas al demonio al conectar lo que llaman ellas la energía que procede de fuerzas espirituales”.

El fenómeno de las apariciones de la Virgen era presentado por el profesor Eloy Bueno de la Fuente, de la Facultad de Teología del norte de España (Burgos), que partía del hecho de la “peculiaridad de un acontecimiento singular” para plantear una clave de lectura: “la misericordia, luz de la Pascua, en el drama de la historia”. Y es que las mariofanías, tan interesantes y conocidas, se han repetido en situaciones sociales difíciles, como sucedió en Fátima en un periodo de crisis moral y espiritual situado entre las dos guerras mundiales.

El acercamiento a la figura de fray Juan Gilabert corría a cargo de otro religioso mercedario, como el propio Padre Jofré: Manuel Anglés presentaba “una figura que pertenece y permanece en el imaginario colectivo valenciano” en un “intento de aproximación a su biografía”. Avanzaba también que el 30 de abril está prevista la entrega en el Dicasterio para la Causa de los Santos de toda la documentación para poner en marcha el proceso de canonización del impulsor del ‘Hospital de Ignoscents, Folls e Orats’ de Valencia.

El psicólogo valenciano Juan Colomina, rehabilitador de conductas adictivas, se preguntaba sobre quiénes son hoy los nuevos “locos”. “Si son aquellos que tienen una enfermedad mental, no creo que haya un trastorno con mayor prevalencia hoy en día que las adicciones”, afirmaba. “La adicción no es una debilidad de carácter. Es una enfermedad primaria y crónica, y como tal no discrimina”. El propio psicólogo se reconocía ante los presentes como “drogadicto rehabilitado hace 18 años”.

La sesión de la tarde en el XX Simposio de Teología Histórica, organizado por la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Valencia, tenía un planteamiento ecuménico que planteaba ir más allá de muchos tópicos. Se presentaba, así, la visión que sobre María tienen diferentes confesiones cristianas, como los ortodoxos o los anglicanos.