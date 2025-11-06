Tiempo
Tormentas fuertes este jueves en Castellón en una jornada en la que bajarán las temperaturas en la Comunitat
Las lluvias pueden extenderse hasta el sur
La Comunitat Valenciana presenta este jueves cielo muy nuboso a primeras horas, que tenderá por la tarde a intervalos nubosos en el tercio norte, con precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormenta en el norte de Castellón y sin descartar que se extiendan de forma más débil y dispersa hacia el sur.
Las temperaturas mínimas registrarán un ligero ascenso en el litoral de Valencia y se mantendrán sin cambios o en ligero descenso en el resto; mientras que máximas bajarán en el interior y seguirán sin cambios en el litoral, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En cuanto al viento, será flojo de componente sur de madrugada en el litoral y flojo variable en el resto, tendiendo a componente oeste moderado durante la mañana.
Para este viernes Aemet prevé cielo poco nuboso aumentando a partir de mediodía a nuboso o muy nuboso, con posibilidad de precipitaciones débiles a últimas horas del día.
Respecto a las temperaturas, las mínimas registrarán un ligero descenso; las máximas en ligero descenso en el litoral de Castellón y sin cambios significativos en el resto.
En cuanto al viento, será flojo de componente oeste en general, con aumentos ocasionales de intensidad a moderado, especialmente en el litoral.
Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes: Castellón: 22,6 y 15,8 grados; Valencia: 22,6 y 15,9 grados; y Alicante: 23,3 y 15,9 grados.
✕
Accede a tu cuenta para comentar