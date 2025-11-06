Tormentas fuertes este jueves en Castellón en una jornada en la que bajarán las temperaturas en la Comunitat

La Comunitat Valenciana presenta este jueves cielo muy nuboso a primeras horas, que tenderá por la tarde a intervalos nubosos en el tercio norte, con precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormenta en el norte de Castellón y sin descartar que se extiendan de forma más débil y dispersa hacia el sur.

Las temperaturas mínimas registrarán un ligero ascenso en el litoral de Valencia y se mantendrán sin cambios o en ligero descenso en el resto; mientras que máximas bajarán en el interior y seguirán sin cambios en el litoral, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto al viento, será flojo de componente sur de madrugada en el litoral y flojo variable en el resto, tendiendo a componente oeste moderado durante la mañana.

Para este viernes Aemet prevé cielo poco nuboso aumentando a partir de mediodía a nuboso o muy nuboso, con posibilidad de precipitaciones débiles a últimas horas del día.

Respecto a las temperaturas, las mínimas registrarán un ligero descenso; las máximas en ligero descenso en el litoral de Castellón y sin cambios significativos en el resto.

En cuanto al viento, será flojo de componente oeste en general, con aumentos ocasionales de intensidad a moderado, especialmente en el litoral.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes: Castellón: 22,6 y 15,8 grados; Valencia: 22,6 y 15,9 grados; y Alicante: 23,3 y 15,9 grados.