El Ayuntamiento de Valencia cobrará el IBI esta semana: cuánto se paga y quién propone rebajarlo

La cuesta de enero, la cuesta de septiembre y la cuesta de mayo. A finales de abril aquellos que tienen una vivienda en propiedad tienen que ajustar cuentas con el Ayuntamiento de Valencia y pagar el correspondiente recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El periodo de pago es del 1 de marzo al 11 de julio, pero aquellos que tienen el recibo domiciliado en un pago único se lo cargarán entre el 28 de abril y el 1 de mayo.

Valencia paga más que el resto de capitales de provincia de la Comunitat Valenciana, pero también más que Barcelona, Sevilla, Málaga o Madrid.

Según el análisis que realiza el portal fotocasa, el recibo medio en Valencia en 2022 fue de 578,4 euros, en Sevilla de 540 euros, en Castellón 552 euros, Barcelona 528 euros, Alicante 502,36 euros, Madrid: 364,8 euros y Málaga 360,8 euros.

Estas cifras no han pasado desapercibidas para la oposición. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia y candidata a la Alcaldía, María José Catalá, ha prometido

"Compromís y PSPV han subido dos veces los impuestos a los ciudadanos, mientras tienen 235 millones de euros en los bancos. La izquierda recauda el 100 por ciento, pero no invierte en la mejora de nuestros barrios para mejorar la limpieza, la poda y las dotaciones públicas. En 8 años se han dejado de invertir casi 800 millones de euros y un ejemplo claro son estos 3 primeros meses: en el tercer trimestre sólo ha ejecutado el 2,9% de las inversiones, mientras han recaudado casi el doble en impuestos que en 2022. Estos primeros meses han recaudado 32,6 millones de euros frente a los 16,7 millones del año pasado por estas mismas fechas, lo que supone casi el doble” ha explicado.

Por su parte, el candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, propone rebajar el IBI en proporción al dinero que el Ayuntamiento que encabeza Joan Ribó no ejecutado. Si son 80 millones, rebajamos el IBI 80 millones. Si son 30, 30. Prefiero que ese dinero se quede en el bolsillo de los valencianos, donde realmente es útil”, ha continuado. "¿Hay dinero que no nos hemos gastado porque el gobierno de Ribó no sabe o no puede? Pues que vuelva a los vecinos a través de una rebaja del IBI, así de fácil".

Además, otra de las propuestas de Giner con respecto al IBI ha sido ampliar el apoyo a las familias numerosas. "Según los cálculos que tenemos, en Valencia hay alrededor de 12.000 hogares con familias numerosas, pero solo 3.000 se benefician de las bonificaciones del IBI. Esto nos parece un despropósito, puesto que estos núcleos necesitan todo el apoyo posible”. Así, Giner propone introducir el concepto de valor catastral per cápita hasta los 30.000 euros, lo que ayudaría a que la bonificación del 30 por ciento en categoría general y del 90 en categoría especial llegase a más familias.

Giner también ha presentado una moción para pedir en el Congreso de los Diputados un cambo en la Ley de Haciendas Locales e introducir la posibilidad de bonificar el IBI tanto a las personas con discapacidad como a las familias monoparentales, de manera que puedan equipararse en derechos a las numerosas, así como una bonificación del 10 por ciento en relación con los inmuebles que sean propiedad de trabajadores autónomos o pymes, en los que ejerzan su actividad profesional.

Desde el equipo de Gobierno, la vicealcaldesa y candidata socialista a la Alcaldía de la ciudad, Sandra Gómez, ha propuesto bonificar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a personas con una discapacidad del 40 por ciento.