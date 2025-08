La dana golpea el turismo veraniego en Valencia

Hasta hace unos años, Valencia se vaciaba en el mes de agosto. Caminar por el centro era estar en un páramo y ni las playas se llenaban, con la gente huyendo del calor de la capital. Ahora, el auge del turismo pospandemia había conseguido superar esa barrera a posicionar el turismo urbano de la ciudad como un destino atractivo tanto para el público nacional como internacional. Todo era de miel, hasta que llegó la dana del pasado 29 de octubre y la «marca Valencia» se resintió. Nueve meses después, los hoteles de la ciudad notan un bajón notable que les lleva a las cifras de antes del Covid-19.

La ocupación hotelera en la ciudad de Valencia está a principios de agosto "entre un 60 y 65%", como afirma a LA RAZÓN Javier Vallés, vicepresidente de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec). "Es muy preocupante", asegura Vallés.

Tras un 2024 de récord en el que la ciudad tuvo una ocupación de entre un 80 y 85%, las cifras han bajado en casi 20 puntos porcentuales, lo que preocupa sobremanera al sector, ya que lo habitual si todo va bien es que suba o baje en torno a 3 o 5 puntos porcentuales, pero no más.

Uno de los principales beneficios para las cadenas hoteleras es que se estaba consiguiendo una "desestacionalización" del turismo, lo que beneficiaba a la capital en los meses "de destinos de sol y playa" donde solía tener menos turistas. "En Valencia se había roto la tendencia de que en Semana Santa y los meses de julio y agosto había muy baja ocupación. Después del Covid-19 se había ganado muchísimo en periodos de vacaciones y estivales y este año el tema de Valencia es preocupante", indica Vallés.

El arrastre del efecto dana

El vicepresidente de Hosbec no duda en señalar el "efecto dana" como una de los principales causantes de la caída del turismo en Valencia, más aún tras ver como la Comunitat Valenciana sigue batiendo récords de turistas así como de gasto medio, como así quedó reflejado este pasado viernes por los datos del INE que celebraba el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

"El destino Valencia tiene los suficientes atractivos como para recuperar el mercado pero desde el 29 de octubre del 2024 entró en barrena y no está funcionando ni muchísimo menos como el año 2024 incluso ya estamos por debajo del año 2023", asevera Vallés.

Esa pérdida se pone de manifiesto al compararlo con otras capitales de provincia españolas. "El destino Valencia es ahora el peor, está yendo muy por debajo de la media nacional. He hablado con otras cadenas a nivel nacional de destinos turísticos con capitales de provincia como Sevilla, Málaga, Bilbao o Vigo y allí no es así", asegura Vallés, que indica que "aunque la situación no es alarmante, sí preocupa".

Esta afectación eso sí se circunscribe a la capital ya que otras poblaciones cercanas como Gandía y Cullera "tienen marca propia pero Valencia capital y área metropolitana sufre considerablemente", explica el vicepresidente.

Aún así, desde Hosbec son cautos y esperan que los datos mejoren a finales de mes de agosto. "Una cosa es el dato a cierre de mes y otro el que se tiene ahora", avisa, y explica que aunque el cliente centroeuropeo sí suele reservar con antelación sus vacaciones de verano "el italiano igual que el nacional son mucho más cortoplacistas que a largo plazo" y todavía puede que reserven sus vacaciones para este agosto una vez comenzado el mes.