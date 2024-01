Esta es la única ciudad de España que se ha colado entre la lista de favoritas del New York Times para visitar en 2024

La lista de los "52 sitios para ir" (52 places to go") que elabora cada año "The New York Times" se h convertido en una clasificación deseada y ansiada por cualquier ciudad. En 2024 esta prestigiosa publicación ha elegido a una ciudad bañada por el Mediterráneo, con una gastronomía sin igual y que tiene un clima excepcional. Se da la circunstancia de que además, este año es Capital Verde Europea.

Valencia es el único destino español que aparece en esta lista y también en la revista de viajes AFAR, una de las más importantes de EEUU, según ha informado el Ayuntamiento de Valencia, que la ha incluido en el Top 10 de las ciudades para visitar durante el mes de marzo.

La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones de Valencia, Paula Llobet, ha destacado que se está trabajando intensamente en el posicionamiento en el mercado estadounidense con resultados "muy satisfactorios".

"No solo a nivel mediático las publicaciones más importantes del mundo alaban las propuestas culturales y la autenticidad del destino València, sino que la respuesta del turista estadounidense está siendo muy positiva", ha resaltado.

Las cifras

Las pernoctaciones y los viajeros que proceden de EEUU crecen en Valencia a un ritmo del 14 % y un 7 %, respectivamente, y se posiciona como el quinto mercado más importante de la ciudad por delante de Francia.

La publicación americana señala los parajes verdes y las políticas sostenibles que le han llevado a ser Capital Verde Europea en 2024, entre ellos el Jardín del Turia, el antiguo cauce del río (de 120 hectáreas de superficie y 12 kilómetros de longitud, es el parque urbano más largo de Europa), el parque natural de la Albufera, el parque natural del Túria, la huerta periurbana y el mar Mediterráneo.

"The New York Times" también ha destacado la peatonalización del casco antiguo, de puntos clave como la plaza de la Reina y las calles que rodean el Mercado Central o la Plaza del Ayuntamiento para cumplir el objetivo de ser ciudad neutra en carbono para 2030.

La publicación americana también ha señalado el nuevo Centro de Arte Hortensia Herrero en el antiguo Palacio de Valeriola, un espacio que acoge grandes obras de artistas internacionales.