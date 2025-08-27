Sucesos
Muere un hombre de 63 años tras volcar con su tractor en Silla (Valencia)
No han podido salvarle la vida los servicios de emergencia
Un hombre de 63 años ha fallecido este miércoles al volcar el tractor con el circulaba en el término municipal de Silla (Valencia).
Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el aviso se ha recibido a las 13.38 horas de este miércoles por un tractor que ha volcado mientras circulaba en la citada localidad.
Al lugar se han desplazado una unidad de Servicio Vital Básico (SVB) y otra del SAMU que han intentado atender al conductor, un hombre de 63 años, pero finalmente ha fallecido, según las mismas fuentes.
