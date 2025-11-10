Bernabé defiende que el Gobierno invierte más de 50 millones de euros en reparar el barranco del Poyo

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) destina más de cinco millones de euros a la reparación del barranco del Poyo a su paso por Paiporta (Valencia), donde se están ejecutando obras para asegurar la estabilidad de las márgenes y mejorar y ampliar en la medida de lo posible la capacidad de drenaje del cauce.

Los trabajos se centran en la ejecución de muros y protecciones de escollera en los taludes existentes según las prioridades establecidas por la dirección de obra, y se está llevando a cabo acopio de escollera para la ejecución de los muros, según ha informado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, durante una visita este lunes a las actuaciones junto al alcalde de Paiporta, Vicent Císcar.

Las obras en Paiporta han comenzado en la parte urbana, donde había mayor afectación a los edificios y casas, y en la parte izquierda, mientras que por la parte derecha accede la maquinaria.

Según Bernabé, en el barranco confluye el trabajo de la CHJ, del Ministerio de Transición Ecológica, las obras del Ministerio de Transportes, y algunas acciones para mejorar la conectividad de los colectores con las salidas de alcantarillado, cuestiones que eran en coordinación con el Ayuntamiento y con la Epsar pero que, para ser más ágiles y rápidos, ha asumido la CHJ para poderlo acabar y hacer toda la escollera homogénea.

La CHJ también está reponiendo aceras y espacios de tránsito de peatones para cuanto antes los vecinos de Paiporta puedan recuperar la movilidad normal "dentro de la gravedad y el destrozo" que supuso la dana.

En su conjunto, el Gobierno de España destina a la reparación del barranco del Poyo entre Chiva y Catarroja y afluentes 46 millones de euros, más 5 millones para aumentar la capacidad del cauce en un tramo del barranco que comienza a la altura del Puente Nuevo de Chiva y finaliza aguas abajo del tramo urbano.

Los trabajos "continúan avanzando a buen ritmo" en toda la traza del cauce, desde Chiva hasta su desembocadura, incluyendo también otros barrancos tributarios como el barranco del Gallego o La Horteta, ha afirmado.

El conjunto de las obras se extiende a lo largo de los términos municipales de Chiva, Torrent, Aldaia, Alaquás, Riba-Roja, Loriguilla, Cheste, Paiporta, Picanya, Massanassa y Catarroja.