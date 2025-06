Los vecinos del edificio de Peñíscola que se derrumbó en 2021: "Estamos desamparados. Han destrozado todos los apartamentos"

La Comunidad de Propietarios del edificio Patios Fase V de la localidad castellonense de Peñíscola y que sufrió un derrumbe en agosto de 2021 en el que fallecieron dos personas, han dicho basta. Ya no pueden más y lo han denunciado este jueves. Han querido mostrar a los medios de comunicación la "lamentable situación en que se encuentra el inmueble". "En los años que ha permanecido bajo custodia judicial, el edificio ha sido totalmente vandalizado y las viviendas saqueadas", cuentan los vecinos.

Han pasado cerca de cuatro años desde el derrumbe del complejo, que contaba con 55 apartamentos y de los que sólo 37 quedaron en pie. Juanjo del Cura, presidente de la Comunidad de Propietarios, ha denunciado este jueves "la situación de vandalización del edificio después de estar custodiado por la administración judicial". "Desde el derrumbe hasta finales del año pasado no hemos podido entrar. Lo habíamos hemos solicitado al juzgado y no obtuvimos contestación y, sin embargo, como se puede apreciar, en el edificio ha estado gente viviendo y robando", ha añadido del Cura.

Según los vecinos, "los 37 apartamentos están vandalizados". "Se han llevado electrodomésticos y muebles, y eso no se hace en diez minutos. Han estado días y días viviendo aquí. Entendemos que si el inmueble estaba bajo tutela judicial, tenían un compromiso de hacer una vigilancia efectiva. Porque aquí no han venido a robar puntualmente, han estado durante días vandalizando los apartamentos", según del Cura. Y ha añadido que "se han llevado frigoríficos, lavadoras y todo el cableado". "Han quitado los diferenciales de todos los apartamentos", ha relatado.

La Comunidad de Vecinos se siente, según Juanjo del Cura, "desamparada". "Estamos abandonados, no hemos recibido lo básico que era la vigilancia del edificio. Nadie se ha hecho responsable de lo que nos ha pasado. Han pasado cuatro años y estamos en el mismo punto de cuando empezó todo. Porque judicialmente no se ha dado ningún paso y no podemos hacer uso de los apartamentos, no podemos rehabilitarlos y no tenemos ni ayudas ni las compañías de seguros se han hecho cargo de nada", ha contado a los medios.

Del Cura también ha relatado que, tras el colapso del edificio, el inmueble se quedó sin la licencia de habitabilidad y, para obtenerla, hay que "realizar una serie de reformas que cuestan más de 60.000 euros por apartamento". "Muchos no tenemos ese dinero", ha lamentado.