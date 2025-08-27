Vecinos de Paiporta denuncian la ocupación de varias viviendas afectadas por la dana

Vecinos de la localidad valenciana de Paiporta, una de las más afectadas por la dana del pasado 29 de octubre, han denunciado la ocupación de varias viviendas del municipio dañadas por la riada y que están vacías, y han mostrado su preocupación por que la situación pueda ir a más.

Según ha explicado este martes uno de los vecinos, en los últimos ocho días han visto entrar con maletas o con agua de una fuente cercana a varias personas en dos viviendas de la calle San Josep, aunque una de ellas ha sido ya desalojada.

En la otra viven en estos momentos cuatro personas, según afirma este vecino, que expresa la preocupación del vecindario por que puedan llegar más personas o que puedan ocupar un edificio anexo, también vacío, que cuenta con tres plantas y un total de seis viviendas. Además, una vecina afirma haber oído golpes como si estuvieran haciendo un boquete en un tabique.

Advierte además de los problemas de seguridad y convivencia que esto puede ocasionar, y destaca que la pasada noche hubo una trifulca entre los okupas y tuvieron que acudir la Guardia Civil, la Policía Local e incluso una ambulancia para atender a algún herido.

Este vecino asegura que el Ayuntamiento de Paiporta es conocedor de la situación, y recuerda que en enero los vecinos enviaron un escrito al Consistorio para pedirle que se cerraran las casas que siguen deshabitadas tras la dana de hace casi diez meses.

El Ayuntamiento les respondió que había puesto en conocimiento de los propietarios la situación para que obraran en consecuencia, pero este vecino señala que aunque algunos sí han cerrado las viviendas, otros no lo han hecho y además, algunas viviendas, como la que está en estos momentos ocupada, estaban ya vacías antes de la riada.