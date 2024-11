La vicepresidenta valenciana descarta la dimisión del Gobierno: "No es una opción"

No está sobre la mesa la posibilidad de dimisión del Gobierno de la Generalitat valenciana. La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha respondido así a los medios tras comparecer para explicar la situación actual en la que se encuentran los trabajos en las zonas devastadas por la DANA. Inquirida por la histórica manifestación que recorrió ayer las calles de Valencia contra la gestión del Gobierno y pidiendo la dimisión del presidente Carlos Mazón, Camarero ha asegurado que el único escenario que pueden plantearse ahora es el de seguir trabajando por resolver los daños provocados por las inundaciones.

"Este gobierno no va a abandonar a las víctimas. No es una opción ninguna dimisión. Tras la mayor catástrofe que ha vivido el país, no podemos plantearnos otra cosa que no sea trabajar sin descanso".

El objetivo del Gobierno valenciano, ha insistido, es trabajar en reabrir los centros sanitarios, los colegios, ayudar a los autónomos, a los trabajadores y restituir la vida de las personas. "No podemos plantearnos abandonar a las víctimas"

Así lo ha detallado en una comparecencia en la que ha anunciado que hasta el momento, se han repartido más de 200 toneladas de ayuda en una operación en la que han participado 160 efectivos de la UME y más de 400 voluntarios de Cruz Roja.

Sobre los disturbios vividos anoche en las calles de Valencia, la vicepresidenta del Consell ha lamentado que puedan empañar la manifestación pacífica convocada por grupos y asociaciones. "Hay que respetar a quienes salieron a mostrar ese dolor, y nosotros conocedmos la magnitud, el dolor y el sufrimiento". Así, ha insistido en que desde el gobierno lamentan que "al finalizar la manifestación, grupos violentos provocaran disturbios y actos vandálicos que distorsionaron el objetivo y mensaje de las personas que se manifestaron. Eso no era lo que ellos buscaban".