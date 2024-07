Vox abandona el Gobierno valenciano y deja a Mazón en minoría

Finalmente, y a pesar de que el retraso de hora y media en su intervención hacia pensar que podía haber un giro de argumento a última hora, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cumplido su amenaza y ha roto sus pactos autonómicos, incluyendo el que ha mantenido durante el último año al Gobierno valenciano junto con el PP.

De esta forma, el vicepresidente del Consell, Vicente Barrera, y los otros dos consellers de Vox, Elisa Núñez (Justicia) y José Luis Aguirre (Agricultura), dejan los asientos que han ocupado en el Consell durante los últimos doce meses. Por el momento se desconoce cuándo se producirá su dimisión. Ninguno de los tres cuenta con acta de diputado, por lo que su salida de la política es total y absoluta.

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ya había anunciado esta tarde, antes de la comparecencia de Abascal, que su intención es "seguir liderando el Gobierno del cambio en la Comunitat valenciana", contando con todos los grupos parlamentarios, estén "dentro o fuera del Consell", dejando así claro que no contempla por ahora la convocatoria de unas elecciones anticipadas.

Mazón no ha querido adelantar escenarios, pero ha dejado claro que esta "gran labor de transformación y avance está siendo muy positiva para la Comunitat Valenciana, el PP lidera el cambio y su ilusión es seguir haciéndolo".

Además, ha remarcado que siempre ha trabajado buscando acuerdos con todos los grupos políticos y así lo hará, siempre que tenga "cosas buenas para la Comunitat Valenciana".

Desde la oposición, han reclamado a Mazón que convoque elecciones. Tras confirmarse la salida de Vox del Consell, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, solicitaba a Mazón que dejase decidir a los valencianos: "Mazón prometió durante toda la campaña que no pactaría con Vox. Tardó dos semanas en incumplir su palabra. No duraron ni un año. La ruptura es un fracaso personal de Mazón. No es hora de aferrarse al cargo".

Por la mañana, el presidente le recomendaba al de Compromís que "rezase" para que no apretase el "botón electoral", pues elección tras elección, los resultados han ido a peor para la coalición nacionalista.