Dimisión Mazón
Vox anuncia sus cinco condiciones para pactar con el PP un nuevo presidente de la Generalitat
El síndico en Les Corts, José María Llanos, afirma que "ha habido contactos" pero no se han "sentado a negociar" porque piden que propongan primero un candidato
El síndico de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, ha asegurado este lunes que "ha habido contactos" entre el PP y Vox pero aún no se han "sentado a negociar" el relevo de Carlos Mazón en la presidencia de la Generalitat, y no empezarán hasta que los populares designen un candidato.
Llanos ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Síndics de Les Corts que la negociación se basará en cinco ejes, que son la lucha contra el Pacto verde, la reducción fiscal, una educación "en libertad", apoyo a las políticas de vivienda y una política migratoria que rechace "claramente" la inmigración "ilegal y masiva" y ponga las medidas dentro de su competencia para frenarla.
"En una negociación hay que ceder sin conceder", ha manifestado Llanos, quien ha añadido que, sea quien sea el candidato a suceder a Mazón deberá "comprometerse a seguir con esas políticas" que ya pactaron en su momento y ha calificado de "irrelevante" quiénes sean las personas que lleven a cabo la negociación.
