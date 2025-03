Vox expulsa al teniente de alcalde de Valencia tras filtrarse unos audios por presunta corrupción

El segundo teniente de alcalde de Valencia, Juanma Badenas, de Vox, ha sido expulsado del partido por un presunto delito de corrupción. Al parecer, la decisión de la formación de Santiago Abascal se tomó el pasado sábado, tras una semana en la que salieron a la luz los audios en los que el edil del Ayuntamiento de Valencia hablaba sobre unos contratos con la empresa en la que trabaja el marido de la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé.

Según ha publicado "El Confidencial", la decisión se ha llevado a cabo tras conocerse el contenido de los audios en los que cargaba contra el secretario general, Ignacio Garriga, y el líder del partido en la Comunidad Valenciana, Vicente Barrera, ahora exvicepresidente de la Generalitat.

Fuentes de Vox han confirmado a LA RAZÓN que se trata de una "medida cautelar del Comité de Garantías de Vox consistente en la suspensión de los derechos como afiliado".

Así mismo, también se ha aplicado la "inhabilitación para desempeñar cargo o función en el partido o en representación de éste, hasta la resolución del presente expediente disciplinario", concluyen las mismas fuentes.

Crisis de gobierno

Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha señalado que "estamos ante una grave crisis de gobierno municipal. Está clarísimo que Vox llevó la corrupción a dentro de las instituciones y la señora Catalá es la principal responsable de haber abierto las puertas del Ayuntamiento de Valencia, del gobierno del Ayuntamiento de València, a Vox. Queremos recordar que esta es la institución más grande en la que todavía está gobernando Vox".

Para Robles "Catalá conoció la semana pasada todas las formas de actuar del señor Badenas y la malversación y corrupción de Vox, pero dice que está pensando cómo actuar. Esto demuestra una enorme incapacidad para tomar decisiones, que consideramos que deben ser contundentes y rápidas, porque Vox no puede pasar ni un día más con sus manos en el dinero de los valencianos y valencianas".

La portavoz de Compromís ha concluido que "hoy se constata que este gobierno no tiene capacidad para gobernar la ciudad de València, que la corrupción está instalada en el Ayuntamiento y que la señora Catalá debería haber sido mucho más contundente. Si no hubiera sido porque la oposición llevamos el caso a la Fiscalía, ella aún seguiría haciendo como si aquí no hubiera pasado nada. Esperamos que la alcaldesa tome, de una vez por todas, la decisión de expulsar a Vox del gobierno".

Por su parte, el portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, ha calificado de "vergüenza" que "Vox haya expulsado a Juanma Badenas del partido, antes de que la alcaldesa lo haya expulsado del gobierno de Valencia" y ha considerado que "cualquier persona entenderá que si alguien no es digno de estar en Vox, mucho menos lo es aún de estar en el Gobierno de la ciudad".

Sanjuán ha dicho que el gobierno de la ciudad se ha de quedar en minoría "pero el escenario de inestabilidad es culpa de Catalá que decidió unirse y atar el destino de esta ciudad a la extrema derecha ya un personaje que la extrema derecha ha considerado indigno de estar en sus listas".