El PP zanja la polémica: «Violencia de género o machista. Sin duda»

Solo 24 horas habían pasado de la publicación del acuerdo de Gobierno entre el PP de la Comunitat Valenciana y Vox, cuando se abrió la primera polémica a raíz de uno de los términos incluidos en el pacto: «violencia intrafamiliar», en lugar de violencia de género o machista.

La portavoz del Consell en funciones, Aitana Mas, leyó una declaración institucional tras el pleno del Gobierno, en la que se aseguraba que con la inclusión de dicho término se habían «traspasado unas líneas rojas» que constituían una «anomalía democrática» y obligó al PP a posicionarse con respecto al Pacto contra la Violencia de Género firmado en la Comunitat Valenciana por todas las formaciones políticas a excepción de los de Abascal.

Pero el problema no había hecho más que empezar. La polémica aumentó tras unas declaraciones del diputado de Vox y número dos en las listas de la formación, José María Llanos, en las que negaba la existencia de la «violencia de género o la violencia machista». «Las víctimas son víctimas, sean hombres, mujeres, niños o niñas», afirmó Llanos.

Aunque el PP ya había emitido un comunicado tras la declaración institucional del Consell, para mostrar su firme compromiso contra esta lacra social, tras las declaraciones de Llanos, el propio presidente del PP valenciano y futuro jefe del Consell, Carlos Mazón, tomó cartas en el asunto y lo hizo de manera contundente a través de cuenta de Twitter.

«La violencia de género y la violencia machista sí existen. Es una lacra contra la que no voy a dejar de luchar. El Gobierno que presida no solo no va a dar un paso atrás, sino que reforzará cualquier medida de protección sobre la mujer contra cualquier forma de violencia», señaló Mazón en su tuit, y añadió «Violencia de género o violencia machista. Sin ninguna duda», ante la polémica por la denominación en el pacto.

Llanos rectifica

Tras la intervención de Mazón, y solo unas horas después de sus primeras afirmaciones, Llanos se vio obligado a rectificar sus palabras, y pasó de negar la existencia de la violencia de género a «condenar todo tipo de violencia contra la mujer, incluida la machista», apuntó en Twitter.

«Me gustaría rectificar y condenar todo tipo de violencia contra la mujer, incluida la machista, lo que niego es la existencia de la violencia de género», señaló Llanos en un mensaje de Twitter, en el que añadió que lucharán por «erradicar todo tipo de violencia» y por ofrecer un marco jurídico que «permita proteger a todas las víctimas».

Ante la relevancia del asunto, el propio presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, intervino en el asunto para aseverar que «la violencia de género existe» y cada asesinato de una mujer «conmociona» a la sociedad. «No vamos a renunciar a nuestros principios, cueste lo que nos cueste», indicó Feijóo.