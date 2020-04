El emotivo regalo de Sant Jordi para las trabajadoras de la limpieza de los hospitales

Sant Jordi es alegría, multitudes en las calles y vida, mucha vida. Pero este año, un virus raruno nos ha robado el mes de abril, que diría Joaquín Sabina. El más lluvioso de la historia de Barcelona, al menos, de los últimos 107 años, que es desde cuando se tienen datos. Pero pese al estado de alarma, de que hoy en las calles no hay ríos de gente, ni mesas con rosas ni colas para firmar libros, Sant Jordi se ha colado en los hogares y hospitales con iniciativas como las de las cavas Agustí Torelló Mata. Gemma i Àlex Torelló, herederos de esta saga, han ido personalmente al Hospital Universitari General de Catalunya, donde acaban de dar de alta a un familia, al Hospital Universitari Sagrat Cor, el hospital de Gemma y su familia, y al Hospital QuirónSalud del Vallès, para entregar botellas de una edición especial de cava rosado, Rosat Trepat, al personal de limpieza, el más olvidado en el aplauso de las ocho.

Más de 200 mujeres han recibido su botella de cava para que puedan brindar con sus familias, unos días que están siendo duros para este colectivo porque está en primera línea, expuesto a un virus que se ha cobrado ya muchas bajas.

Un estudio del departamento de Salut decía hace unos días que el colectivo de la limpieza, junto a los agentes de las fuerzas de seguridad, es que tiene más bajas, por detrás de los profesionales sanitarios.

Loli pone rostro y nombre a una de estas mujeres que está de baja tras haberse contagiado limpiando el Hospital Universitari Sagrat Cor. Allí, esta mañana se han vivido momentos emotivos, cuando se han leído unas palabras para ella.

Además de la botella de cava rosado, han recibido otra rosa virtual, una poesía escrita con imágenes a la que han puesto voz Elisenda Roca, Gemma Navés, Karmele Marchante, Lluís Bonet y Lluís Agustí, Mari Pau Huguet, Núria Ribó, Pepa Fernéndz, rosa Cornet, Ruth Troyano, Sergi Grimau y Xavier Grasset.

Algunos versos hablan de un Sant Jordi 2020 sin mesas de rosas, sin colas de autores. Pero con gente en los balcones y en las terrazas. Y flores que salen del alma para ofrecer a los vecinos que no conocíamos antes de esta Pasqua. También hace un paralelismo con el mundo de la viña, que no frena su ritmo y ya asoma sus hojas verdes desafiando a lluvias y plagas. Habla de burbujas, de las fiestas que vendrán y rinde homenaje a los que con sus máscaras blancas han cuidado de todos, a los de las batas verdes y las sirenas rojas (el color de la rosa perfecta del día de los enamorados, a los que han estado confinados buscando una chispa positiva para arrancar cada día. Y propone un brindis para los que han tenido que salir a la calle a gestionarla vida como si no pasara nada. ¡Por los héroes anónimos y callados de los que nos hemos enamorado! Feliz Sant Jordi.