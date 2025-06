El 18,9% de los españoles no tiene oferta cultural en su municipio, sobre todo en pueblos menores de 5.000 habitantes

Uno de cada cinco españoles (el 18,9%) no cuenta con oferta cultural alguna en su localidad, situación especialmente palpable en los pueblos de menos de 5.000 habitantes, en los que el 31% carece de ella, según el estudio "La percepción del impacto de la cultura en el ámbito rural en España" elaborado por Reale Seguros. La ausencia de oferta cultural en el municipio de residencia supone un gran obstáculo para el acceso de las personas mayores a la cultura, uno de los colectivos que más la reclama y que más beneficios puede obtener de ella, ya que el 21% de los mayores de 65 años no tiene oferta cultural en su localidad. "Una de las reflexiones más claras que deja el estudio es que las actividades culturales no llegan con suficiente cantidad y frecuencia a las zonas del país donde más y mejores pueden ser sus efectos: los pueblos menos habitados. Allí, las actividades culturales son una potente herramienta para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, fomentar la inclusión, construir comunidad y generar opciones de empleo que atraigan población a estas zonas y aseguren su futuro", recoge el estudio.

En análisis pone de manifiesto el impacto positivo de la cultura en muchos de los aspectos que más condicionan la vida en los pueblos y, al mismo tiempo, que no se está explorando lo suficiente su potencial para frenar el abandono de las zonas rurales en España. La opinión es unánime en este sentido, ya que un 87% de los españoles cree que la realización de actividades culturales en el ámbito rural es un incentivo tanto para que sus habitantes permanezcan en él, como para atraer a más personas a cambiar la ciudad por el pueblo.

Empleo rural

Para construir un futuro sostenible para la vida en zonas rurales en España, la formación y el empleo son dos aspectos capitales, señala Reale, que indica que el 93% de los españoles cree que la cultura es una opción interesante para que los jóvenes se formen y desarrollen una carrera profesional en el propio ámbito rural. Es una opinión uniforme en todos los segmentos de edad, lo que "demuestra la preocupación compartida de jóvenes y mayores por asegurar el relevo generacional en estas zonas". Cuatro de cada cinco encuestados creen que, además, de esta forma se pueden crear nuevos puestos de trabajo relacionados con la cultura en su municipio, entre los que destaca el sector servicios (más del 60% ve viable crear empleos con la cultura en su localidad en el ámbito del turismo y los eventos) y los productos y la artesanía locales (el 44% de los encuestados lo considera, un porcentaje que asciende al 55% en las localidades entre 5.000 y 10.000 habitantes). Los extremeños, asturianos y aragoneses son los que más creen en el potencial de la cultura para construir empleo en zonas despobladas, ya que nueve de cada diez de ellos lo piensan. Asturias, además, registra el mayor porcentaje de personas convencidas de que la cultura genera empleo en su propio municipio (más de un 91%).

Fines terapéuticos

Nueve de cada diez encuestados creen que las actividades culturales disminuyen la sensación de aislamiento y la soledad no deseada. Por comunidades autónomas, son Asturias, Cantabria y Castilla-La Mancha las más convencidas de ello, con cifras superiores al 93%. En especial, destaca la utilidad de las actividades participativas, como los talleres sobre distintas disciplinas culturales y artísticas, considerados beneficiosos por un 60% de la muestra. Además, los españoles creen en la utilidad de la cultura con fines terapéuticos. Según el estudio, el 90% considera que ésta mejora el cuidado en los centros de atención a mayores y a personas con problemas de salud. Las comunidades que más firmemente creen en ello son Cantabria (93%) y Asturias (más del 91%). Estas conclusiones refuerzan la idea de la cultura como un bien de primera necesidad para sustentar el bienestar de las personas y, por tanto, como un elemento muy importante a tener en cuenta en las políticas públicas de salud y desarrollo comunitario, sostiene Reale Seguros.

El abandono del entorno rural se desarrolla en paralelo a un proceso de envejecimiento poblacional cada vez más acusado, indica la aseguradora, que sostiene que en este contexto social en el que se hace especialmente relevante estrechar lazos entre quienes permanecen, un 91% de los españoles subraya la importancia de la cultura para fomentar el sentimiento de comunidad en los pueblos. Los valencianos y los asturianos son quienes más defienden esta idea, con datos ambos del 96%- y es aún mayor el porcentaje de ciudadanos de España que respalda su valor para la inclusión social de todo tipo de colectivos. El 96% cree que ayuda "mucho", "bastante" o "algo", especialmente a las personas mayores, los migrantes y las personas con algún tipo de discapacidad. Las comunidades más positivas sobre este aspecto son Asturias (un 63% de sus habitantes cree que la cultura contribuye "mucho"), La Rioja y Baleares (ambas con porcentajes alrededor del 60%).