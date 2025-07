Soundhood SON Estrella Galicia vuelve a las salas de Barcelona

La música no sólo está en los estadios, sino también en las salas, en los garitos, en los rincones de las calles. Está, en suma, por todas partes, y debe ser celebrada tanto en el grande como en el pequeño formato. El certamen Soundhood SON Estrella Galicia sigue en su objetivo de dar vida a esos espacios que existen por y para la música, y tras pasar por Granada, La Coruña o Londres, anuncia nueva edición en Barcelona. El certamen vuelve a la Ciudad Condal bajo la premisa de devolver la música a los barrios, al tiempo que pone en valor a las salas como espacios imprescindibles par acrear un tejido cultural fuerte. De esta forma, el próximo sábado 25 de octubre el Paral·lel 62, estandarte de la cultura catalana, acogerá diversas actividades musicales y extramusicales de la mano de artistas internacionales como Dry Cleaning, Getdown Cervices, Man/Woman/Chanisaw o Spirit of the Beehive.

Entre otros espacios que acogerán este Soundhood figura Bernarda, tienda de vinilos que recibirá el proyecto en solitario del músico catalán Bernat Cuyás, ex miembro de la banda de rock barcelonesa Holy Bouncer. En Bicicletas Guachin, donde habrá un showcase secreto, se organizará una restauración de bicicletas para darles una nueva vida y se sorteará una de ellas entre todas las personas asistentes. Por último, la cultura de cerveza será también protagonista durante la jornada a través de talleres de tiraje o de una divertida experiencia que retrata las analogías entre música y cerveza titulada “¿A qué suena tu cerveza?”.

Con todo, Soundhood SON Estrella Galicia mantiene su propósito transformador y descubridor para acercar la música a lugares cotidianos, generando experiencias que vayan más allá de los estadios y los grandes recintos y devolviendo la esencia de la música al barrio y las salas.