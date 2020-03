culturaencasa: De las vísceras interpretativas de Susi Sánchez a la sutileza del autorretrato de Morandi

Disco

“Ultraligero”

Porque sí. Porque «la promiscuidad también es cultura», porque «siempre decimos que es la última vez y al final acabamos votando», porque también «hay un sitio pa’ti» y porque, en el fondo, «te estás haciendo joven con la edad». Los motivos por los que conviene escuchar este último disco del cuarteto gallego son infinitos y de lo más variopinto pero todos ellos pueden resumirse en una sola advertencia: merece la pena. Melodías atractivas, uso acertado del humor, guitarreo de garaje, granujería comedida y dosis extra de buen rollo. De 10.

Disponible: https://open.spotify.com/album/4U94USgBbCaRWQtwT4NzWo?si=ZLp2vdI2ROeC6d8vdt18nQ

Película

“La enfermedad del domingo”

Cuando Susi Sánchez salió a recoger el año pasado el Goya a la mejor actriz protagonista por su interpretación en esta cinta, le temblaba la voz, a pesar de llevar más de veinte años acostumbrada al calor de los escenarios. ““La enfermedad del domingo” es una joya sinfónica. No apta para todos los públicos, difícil. Pero tiene belleza, amor y esperanza. Ramón Salazar me ha hecho el regalo más grande de toda mi trayectoria”, declaró entonces. Huelga decir que lo extraño sería que una actriz renegara de su trabajo pero en este caso, el entusiasmo estaba más que justificado. En esta historia maternofilial devastadora, fascinante, luminosa, desgarradora y poderosísima, Bárbara Lennie da vida a Chiara, una treintañera desnortada, sensible y esquiva que aparece de manera inesperada en la vida de una madre (Susi Sánchez) a la que lleva 35 años sin ver después de que ésta la abandonara para pedirle que pase diez días con ella. Agárrense el estómago y prepárense para dejarse ir en este viaje sin retorno a las entrañas de una madre. Aviso: no existe garantía de volver indemne de tan intenso trayecto.

Disponible: https://www.netflix.com/es/title/80131280

Museo online

“Pinacoteca de Brera”

Al norte de Milán se encuentra este pequeño reducto de arte menos conocido que otras galerías –pero de una importancia capital– conocido como Pinacoteca de Brera. Un «palazzo» cuyos fondos fueron adquiridos por el artista Giuseppe Bossi para intentar construir a imagen y semejanza de la Galería Uffizi un espacio capaz de albergar grandes obras. Entre la grandilocuencia de Tizianos, Tintoretos y Caravaggios asoma este autorretrato de Giorgio Morandi para interpelarnos con su gesto torcido, su soledad y su mano dispuesta. Curiosamente Fellini rindió homenaje a este pintor italiano en “La Dolce Vita” donde se aprecian algunas de sus obras. Bendito descubrimiento. Para verlo de cerca solo hay que buscarlo en la web y dejarse llevar por el encanto del trazo.

Disponible en: www.pinacotecabrera.org

Libro

“La tierra es para siempre”

La obra de Javier Vela suele oscilar entre los límites de la poesía, la ficción y el pensamiento. A menudo se deja mecer de manera evidente por la primera, aunque en «La tierra es para siempre» quien gana la partida es la narración. Los temas que se adivinan en las 124 páginas que componen este libro poseen un grado de actualidad interesante de analizar. La defensa del sostenimiento de la naturaleza en mitad de un mundo cambiante, el ocaso de una cultura en constante declive o el conflicto de la emigración son algunos de los dardos sobre los que merece la pena reflexionar.

Disponible en: https://www.casadellibro.com/libro-la-tierra-es-para-siempre/9788494916199/9471413

Serie

“Black Mirror”

En tiempos en los que toca repensar nuestra relación con la tecnología, momentos en los que nada parece suficiente para calmar nuestra sed de ocio y las pantallas digitales se ofrecen como la única fuente de entretenimiento efectiva, toca bucear en una serie como «Black Mirror». Una inteligente propuesta británica que de tan distópica, oscura y catastrofista cualquiera pensaría que está basada en hechos reales.

Disponible en: https://www.netflix.com/es/title/70264888