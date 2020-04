Muere por coronavirus Adam Schlesinger, músico y miembro de Fountains of Wayne

Adam Schlesinger, cofundador de Fountains of Wayne y compositor para cine y televisión, ha fallecido a los 52 años víctima del coronavirus. La información fue confirmada por “Variety”, quien informó de que el martes por la mañana, Josh Grier, el abogado del artista, había informado de que su patrocinado se encontraba “muy enfermo y muy sedado” . Los dos hijos del músico, hasta el momento, no realizaron declaraciones.

Schlesinger fundó junto a Chris Collingwood, en la década del 90, la banda Fountains of Wayne , que alcanzó relevancia una década después gracias a su hit “Stacy’s Mom”, incluido en su disco “Welcome Interstate Managers”, que le valió dos nominaciones al Grammy (mejor artista revelación y mejor actuación pop de un grupo). Sin embargo, el grupo se fue con las manos vacías. La revancha llegaría en 2010, cuando su labor en"A Stephen Colbert Christmas" se impuso en la categoría mejor álbum de comedia.

Otro de los hitos de su carrera fue la composición de “That Thing You Do!” tema principal del filme “The Wonders” , dirigido y protagonizado por Tom Hanks en 1996. Ese tema no solo lo llevó a obtener una nominación al Oscar a mejor canción, sino que también impulsó a la popularidad a Fountains of Wayne. Una de las primeras celebridades en reaccionar a la muerte del artista ha sido Tom Hanks, que hace dos semanas anunció desde Australia que él y su esposa Rita Wilson habían contraído el coronavirus: "No hubiese existido Playtone [la productora y sello discográfico que el actorfundó en 1998] sin Adam Schlesinger, sin su ''That Thing You Do''. Él fue único. Lo perdimos debido al COVID-19. Un día terriblemente triste”, escribió en su cuenta de Twitter.

Su carrera como compositor para series y películas lo llevó también a ser nominados a los premios Tony y Emmy. En 2018, de hecho, se alzó con el galardón que distingue a lo mejor de la industria televisiva por su canción “Antidepressants are so not a big deal”, incluido en"Crazy Ex-Girlfriend".