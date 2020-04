Fuerza Nueva (Los Planetas y Niño de Elche) “buscan” las raíces musulmanas del himno de España

Siguen teorizando y jugando. Fuerza Nueva, el grupo surgido de la unión de Florent y Jota (Los Planetas) y Niño de Elche busca en los himnos la emoción y unas gotas de provocación. Después de hacerlo con “El novio de la muerte”, el himno de la Legión transformado en versión pop y con un punto de amor romántico, ahora lanzan “El sol”, un tema que arranca con los acordes de la “Marcha de granaderos” de 1761, base del himno nacional, al que añaden el título de la Sura número 91 del Corán, en el nuevo single que han lanzado precisamente el Viernes Santo.

“No es nada novedoso afirmar la procedencia musulmana del oficial himno nacional. El chinta, marcha real o marcha de granaderos que suena cada vez que se encierra un paso de Semana Santa”, dice Pedro G. Romero, artista, teórico del flamenco y colaborador en el proyecto musical desde su fundación. No sin cachondeo, aseguran que “estas notas del himno español pueden escucharse también en las nubas andalusíes que siguen interpretándose en el norte de África, desde Túnez hasta Marruecos”.

Y en este estudio, los artistas no se cansan de especular. “No se trata de una cadena de legitimaciones, de Alá a María, de Alfonso X el Sabio a Alfonso XIII, que hizo de la marcha de granaderos el oficioso himno nacional. No debemos entenderlo así, entre otras cosas porque más que evolución podría hablarse también de degeneración. No, lo admirable es como estas notas encadenadas aparecen, desaparecen y reaparecen en un tiempo discontinuo, unas veces en una prédica y otras en el servicio militar”, dice Pedro G. Romero.

La letra, compuesta por Paco Contreras, dice: “Vivo por el sol de la mañana / Vivo por la luna en la noche / Vivo por el día y por la noche / Vivo por el cielo y por la tierra / Juro por el hombre y quien lo construyó / Juro por el hombre que es quien la extendió / Cuando cubre con su oscuridad / Él nos enseñó el camino del bien y del mal / Le hemos abierto nuestro pecho / Le hemos liberado de las cargas / Le hemos elevado a los cielos/ Después de la tempestad viene la calma / Juro por el cielo por los astros nocturnos de nuestros corazones, / Él es quien conoce lo oculto”.