Miguel Bosé en su regreso a Madrid: "Mi hogar, al que pensé que quizás no iba a volver"

Miguel Bosé ha regresado a Madrid esta noche tras ocho años de parón musical y colgar el cartel de "todo vendido" en el Movistar Arena. Casi dos horas y media de concierto de uno de los iconos del pop español en las que ha repasado su carrera musical ante un acalorado y entregado público. Bosé ha aparecido en el escenario haciendo una declaración de intenciones con "Mirarte". "Tirar pa'lante hasta que el corazón aguante/sin que me importe nadie ni nadie", ha recitado el artista ante los más de 12.500 personas que han celebrado su regreso desde las gradas desde las que coreaban su nombre.

"Buenas noches Madrid. En casa. Madrid, el suelo de mis raíces. Madrid, mi hogar. Pensé que tal vez no iba a volver, pero aquí estoy para recuperar el tiempo perdido", ha asegurado Bose ante un público que no cesaba de aplaudirle. Para, a continuación, proponerle "continuar un viaje colgado hace mucho tiempo". "Un viaje hecho de recuerdos y memorias que han estado durante este tiempo atrapados", ha continuado el cantante, quien ha advertido con una "noche en la que van a pasar muchas cosas". "Al escucharlas vais a sentiros rejuvenecidos de nuevo, más delgados y algunos con más pelo", ha bromeado el cantante celebrando el reencuentro con su fans.

El de Madrid es el segundo concierto de "Importante Tour", la gira que el intérprete de 69 años inició en México, donde reside desde hace más de una década, y que en España tiene cerrados una decena de actuaciones este mes de julio. La próxima estación será Barcelona el próximo jueves. Primero fue Murcia el pasado fin de semana y sobre el del Movistar Arena ha aparecido con un look "total white" -incluidos micros, instrumentos y luces- rodeado de sus músicos, que le han acompañado en el escenario sobre el que ha interpretado sus temas más clásicos que sus seguidores han coreado sin descanso.

Su vuelta ha sido largamente esperada, tras un problema de salud que le afectó gravemente a la voz que le mantuvo apartado de los escenarios, y no ha decepcionado. Uno de los momentos más emotivos de la noche ha llegado con "Nada en particular", una canción con la que ha lamentado las guerras de las ha afirmado "estar harto". "La guerra seguirá siendo guerra mientras sea un negocio, la paz no lo es y por eso no hay paz", se ha lamentado Bosé, que ha expresado su deseo de "dejar a sus hijos un mundo mejor".

"Más honesto", "Te amaré", "Morena mía", "Nena", "Solo si" o "Hacer por hacer" fueron algunos de las canciones antes de pasar del blanco al rojo y, envuelto en una inmensa capa con flores, cantar "Olvídame tú" o su "Sevilla", con la que ha logrado rendir a sus incondicionales para los que el concierto se ha convertido en un viaje emocional por los temas del artista. Y para el final, el cantante, que ha desafiado a la superstición vestido de amarillo, ha dejado a alguno de sus canciones más icónicas: "Amante bandido" o "Don diablo".

Dos horas largas de actuación en la que hubo repetidos bises y una gran ovación con la que se ha acercado a la medianoche y en la que Bosé no ha dejado bajar la temperatura del Movistar Arena y dar mucho 'Bambú' a sus fans de los que se ha despedido dedicándoles "Por ti".