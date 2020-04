culturaencasa: De la belleza destructiva de los versos de Panero a las piernas amputadas de Marion Cotillard

Festival

“Dexpresionismo”

En ocasiones, la depresión, esa enfermedad indecible que continúa estando lastrada por condenas sociales tan poco agradecidas como la vergüenza o el estigma, sirve para que algunas mentes privilegiadas se vuelvan sorprendentemente creativas. Cuando Munch, por ejemplo, describe el origen de su famoso «grito», señala con claridad al culpable de su inspiración: “Iba por la calle con dos amigos cuando el sol se puso. De repente, el cielo se tornó rojo sangre y percibí un estremecimiento de tristeza. Un dolor desgarrador en el pecho”. Ahora, recuperando esta idea de la pena como fuente de la que brotan ideas y no como pozo en el que tienden a ahogarse, surge “Dexpresionismo Art_Fest”. Se trata del primer festival de arte retransmitido a través de Instagram cuya finalidad está orientada al apoyo de personas depresivas durante el confinamiento y también a la proyección de material creado por artistas nacionales. Uno de los creadores participantes y embajadores del proyecto es el ecléctico y talentoso Ricardo Cabolo, que hace obras tan simbólicas y coloridas como ésta. A través de directos que se quedan almacenados en la web oficial, los pintores componen a tiempo real una pieza para que tanto seguidores como curiosos puedan ver de primera mano el virtuosismo y la complejidad que encierra el proceso de creación. Muy recomendable.

Disponible en: https://www.dexpresionismo.es/dexpresionistas-artfest/

Película

“De óxido y hueso”

A los títulos de las películas de la filmografía de Jacques Audiard les pasa como a los de Coixet: que siempre sugieren pero nunca explicitan. «De latir mi corazón se ha parado», «Mira a los hombres caer» o la que nos ocupa, “De óxido y hueso”, dan buena cuenta de ello. En esta fascinante y cruda historia protagonizada por Marion Cotillard, el título, les aseguro, no es lo único destacable. La sordidez y la dureza de una realidad social cuyo bienestar escasea rodean la vida de Ali, un generoso pero agarrotado padre soltero cuya única manera de enfrentarse al mundo parece sustentarse en la violencia. Cuando conoce a Stéphanie (Cotillard), una cuidadora de orcas que trabaja en el parque acuático de Marineland en la localidad francesa de Antibes, las implicaciones emocionales que se establecen son pocas y superficiales. Pero después de que la joven pierda las dos piernas como consecuencia de un aparatoso accidente en el parque, la relación, que se inicia con carácter de banal flirteo nocturno, terminará convirtiéndose en un viaje conjunto vertiginoso, en ocasiones agonizante pero terriblemente hermoso en el que no se trasluce ningún atisbo de conmiseración o misericordia por parte de Ali. Es la naturalidad y honestidad del relato uno de los puntos más fuertes del director de “Los hermanos Sisters”. Sublime.

Disponible en: https://www.filmin.es/pelicula/de-oxido-y-hueso

Libro

“Reflexión”

La saga familiar de los Panero es una de esas galaxias generacionales plagadas de satélites literarios furibundos, estrellas delirantes y apasionantes planetas de bohemia descontrolada que bien merece un vistazo largo. En primer lugar, porque nos sirve para advertir que si no nos hemos disfrazado todavía de vaqueros (con sombrero y pistola incluidos) para meternos en la bañera como acostumbraba Juan Luis, el mayor de los hermanos, significa que de momento resistimos heroicos en el mantenimiento de la cordura. Y, en segundo, porque este poemario de Leopoldo María es, a pesar de la negritud de sus obsesiones, de una luminosidad indescriptible, de una belleza que socava. En las páginas rebotan temas que suenan familiares viniendo de quien vienen; divagaciones sexuales, destructivas reminiscencias familiares, espiritualidad freudiana, disgregación de la madurez, muerte, vida y deseo. Siempre “buscando a tientas lo que no se ve. Lo que está ahí y no está ahí. Atado a lo infinito del verso”.

Disponible en: https://www.casadellibro.com/libro-reflexion/9788493782801/1690329

Disco

“Casa”

“Vuelvo a casa, en la zozobra de mi corazón. Viví en dos mundos. En las fronteras de la realidad. Ahora vivo aquí. Pensé que estaba solo y descubrí que estaban todos los que importan”, entona el cantante de Vigo en una de las canciones más emblemáticas de su último trabajo. Tanto, que es la que da nombre al disco. De forma casi premonitoria, Ferreiro habla en este proyecto delicioso de las sensaciones que invaden el cuerpo del que retorna al hogar como si nunca se hubiese ido, como si la partida no se hubiera producido nunca. Un sonido tan elegante y cálido que tiene uno la sensación de estar girando todo el tiempo sobre un mismo centro cuando se deja llevar por temas como “Río Alquitrán” o “El pensamiento circular”.

Disponible en: https://open.spotify.com/album/6O3ILq90fNLvGAnzkMxsKU?si=BPCDbsrPQoGkT8C7UY9HTA

Serie

“Tiger King”

Más de doscientos felinos salvajes componen el nada alambicado patrimonio profesional de Joe Exotic. Y aunque el hecho de tener tal cantidad de animales en su zoo privado de Oklahoma ya es de por sí una prometedora carta de presentación, la excentricidad del protagonista alcanza unos repuntes de delirio, surrealismo y marcianada propios de la América profunda tales, que no debería sorprendernos que se esté convirtiendo en la serie documental del momento. El segundo elemento discordante de esta serie es Carole Baskin, propietaria de un santuario de animales que señala a Exotic como principal responsable de la explotación de estos felinos. Sin que el siguiente dato pueda considerarse spoiler porque se señala de forma clara al principio de la serie, el discreto protagonista se encuentra en estos momentos en la cárcel por varios cargos criminales entre los que se encuentra el la contratación de un asesinato por encargo. ¿Lo mejor de todo? Que nada de lo mostrado es ficción.