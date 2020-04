A qué hora y dónde ver “Together At Home”, el histórico concierto virtual que se celebra hoy

Hoy se retransmitirá para todo el mundo “One World: Together At Home”, un programa especial que se difundirá a escala planetaria para homenajear y apoyar a los profesionales sanitarios e incluirá relatos de experiencias reales del personal médico, de enfermería y familias de todo el mundo. La noche contará con actuaciones musicales de una larga lista de artistas a la que se han sumado Taylor Swift, Rolling Stones, Celine Dion, Shawn Mendes, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Alicia Keys, Sam Smith, Usher y Pharrell Williams. Según ha dado a conocer la Orgtanización Mundial de la Salud (OMS), organismo que promueve este gran evento a beneficio de la lucha contra la COVID-19, el evento “tiene el objetivo de rendir homenaje a los sanitarios de todo el mundo lanzando un mensaje de ánimo y unidad en la lucha global”.

El concierto, organizado en colaboración con Lady Gaga, que actúa de “comisaria” de artistas, contaba ya con una enorme lista de artistas confirmados: Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong (Green Day), Burna Boy, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris y Sabrina Elba, J. Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kelly Clarkson, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan y Stevie Wonder. Algunos de ellos ya han ido dejando sus actuaciones desde casa y participarán de nuevo en la noche de sábado. El orden de sus actuaciones no se avisará con antelación. “Together At Home” comenzó como una serie de shows virtuales para unir a la humanidad en un momento en que muchos pueden sentirse aislados en casa.

En la puesta de escena, llega una retransmisión especial que incluirá relatos de experiencias reales de personal médico, de enfermería y familias de todo el mundo en un show, calificado de retransmisión histórica, que será conducido por animadores televisivos de los grandes programas estadounidenses. Jimmy Fallon, de “The Tonight Show”; Jimmy Kimmel, de “Jimmy Kimmel Live”; y Stephen Colbert, de “The Late Show with Stephen Colbert” llevarán las riendas junto a los “Amigos de Barrio Sésamo”, con el objetivo de recaudar fondos contra el COVID-19. Todos los beneficios de la retransmisión se destinarán a luchar contra la pandemia.

ViacomCBS ha confirmado que sus canales en España Paramount Network, MTV y Comedy Central, emitirán en directo y en versión original desde este sábado a las 20:00 horas, un especial que en además podrá volverse a ver el día siguiente (domingo 19 de abril) en V.O.S.E. en MTV (22:30h) y en Comedy Central (23:30h). También podrá verse online en distintas plataformas globales como Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, iHeartRadio, Instagram, Tencen, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Verizon Media, Yahoo, y YouTube. El programa durará dos horas, pero habrá contenido anterior y posteriormente al evento.