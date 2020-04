Los Rolling Stones vuelven a publicar un tema después de ocho años

Si hace unos días era Bob Dylan el que sorprendía todos publicando sucesivamente un par de canciones nuevas, ahora son los Rolling Stones quienes se suben al carro de “regalar” temas a sus fans y lo nuevo es “Living in a ghost town”. ¡Su primera canción original en ocho años! Y no solo eso: quizá lo más noticioso sea que su discográfica lo vende como “anticipo de su próximo disco”. “Puedes buscarme / Pero no me puedes encontrar / Puedes buscarme / Tuve que ir bajo tierra / La vida era tan hermosa / Entonces todos nos encerramos / Me siento como un fantasma / Viviendo en un pueblo fantasma”, canta Mick Jagger. Obviamente, es fácil interpretarlo como cierta conexión con lo que actualmente vivimos.

“Los Stones estábamos grabando material nuevo en el estudio antes de la cuarentena y había una canción que pensamos tenía una resonancia especial dadas las circunstancias que nos está tocando vivir. Hemos trabajado en ella en aislamiento. Y aquí está”, explicó el vocalista de la longeva banda británica. Pues sí, los Rolling Stones vuelven a grabar material original después de varios intentos fallidos. Su último disco con material original hasta la fecha es el notable “A bigger bang”… de hace 15 años. Casi nada. Pasó el tiempo y a comienzos de la pasada década empezó a rumorearse la publicación un nuevo álbum de estudio. Fue imposible y lo que quedó fue el enésimo recopilatorio, titulado con el esperpéntico nombre de “GRRR!”, de 2012, y que incluía dos canciones nuevas, las olvidables “Doom And Gloom” y “One More Shot”. Fue todo lo que pudieron rescatar de varios años de intento de encuentros.

Siguieron pasando los años entre más giras mundiales para hacer caja y rumores de reunión para grabar. Lo que se dice el día a día de los Rolling Stones contemporáneos. En 2015 llegaría un nuevo intento, pero nada. Los Stones tirarían por la calle de en medio y en 2016 publicarían “Blue & Lonesome”, 12 canciones de blues con originales de Howlin’ Wolf, Memphis Slim, Little Walter o Willie Dixon. Pero ni un tema original. Y ahora resulta que están grabando. O más bien mezclando y ultimando lo que debería ser su segundo disco de canciones originales durante el presente siglo. Toda una noticia, desde luego, pues probablemente sería su último álbum de estudio de su carrera. Aunque ya se sabe que aventurar “últimas cosas” con los Stones es prácticamente un salto al vacío.

Lo tangible es lo presente, “Living in a ghost town”, cuyo inicio remite al clásico “Miss you” de 1978. Casi un sonido de “disco”. Y no, la base musical de la canción no está en las guitarras ni en los riffs, sino en la sección de ritmo de Charlie Watts y Darryl Jones, más los teclados de Matt Clifford. Y, por descontado, todo el protagonismo queda para Mick Jagger, que hasta se permite el lujo de meter un fragmento de armónica. Mañana habrá vídeo con la nueva canción, por cierto.

No hay demasiado rastro de Keith Richards, aunque en sus declaraciones se ha mostrado entusiasmado con la grabación: “Por resumir, grabamos el tema hace un año en L.A. para nuestro disco nuevo, un proyecto en el que seguimos trabajando, entonces la mierda nos salpicó a todos y Mick y yo decidimos que la canción debía sacarse ya y aquí está: ‘Living in a Ghost Town’. ¡Manteneos a salvo!”. Pues nada, que la maquinaria de los Rolling Stones ya está en marcha y el circo llegará más temprano que tarde a la ciudad. Es el conocido “método Jagger”: aprovechamiento máximo de la coyuntura, cebo sorpresa, disco nuevo con toda la parafernalia publicitaria, gira mundial que nunca será de despedida… Son los Rolling Stones, en definitiva.