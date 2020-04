¿Qué representa la letra antifascista del “Bella Ciao” que los italianos han entonado hoy desde sus balcones?

Esta mañana las calles de Italia han amanecido con un narrador distinto al silencio, a pesar de que la ausencia de ruido se haya convertido desde hace meses en el compañero más fiel de los adoquines. En esta particular y emocionante mattina no han sido pocos los que se han acordado de la celebración de un aniversario tremendamente significativo en la historia del país que todos los años se conmemora a través de festejos, exposiciones y actos culturales y que a pesar del encierro impuesto por el COVID-19 no ha mermado su intensidad. Tal día como hoy, hace 75 años, las tropas alemanas del ejército nazi eran expulsadas por los partisanos italianos de su país y consecuentemente se ponía fin al régimen fascista de Mussolini. Es por eso que en esta fecha señalada, las voces de los ciudadanos han entonado desde diferentes puntos del país aquello de “Una mattina mi son svegliato/ o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao/ Una mattina mi son svegliato,e ho trovato l’invasor“ ("Una mañana, me he despertado/ O bella adiós, bella adiós, bella adiós, adiós, adiós/ Una Mañana, me he despertado y he descubierto al invasor”). A través de la onda expansiva que implica la comunicación por redes sociales, muchos usuarios han decidido compartir por Twitter la intensidad de sus cánticos y han colgado vídeos tan conmovedores como estos:

Valentina Campana subía este desde Bolonia:

Mientras que Ángela compartía este otro desde las calles de Florencia:

O este otro que Mónica Sambo grababa desde Venecia:

Lejos de mantener su esencia subversiva, a raíz de su utilización para la serie de La Casa de Papel, tanto la letra como la melodía de esta conocida canción ha ido perdiendo progresivamente su carácter político y ha pasado a engrosar la lista de pistas de techno que se repite de manera sistemática en las discotecas mientras jóvenes, en su mayoría desconocedores del origen verdadero de la creación, estallan con cada variación rítmica durante el estribillo. “Bella Ciao” no es la canción de una serie. Tampoco un hilo musical de fondo para acompañar las noches de fiesta. Aunque muchos puedan tener interiorizado lo contrario. “Bella Ciao” es un cántico antifascista que entonaban los partisanos italianos para alentar y verbalizar su lucha contra el régimen de Musollini durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial y a lo largo del tiempo ha sido sometida a numerosas versiones por parte de músicos franceses, españoles (como el caso de Adolfo Celdrán, un cantautor alicantino cuya adaptación castellana fue calificada por la censura en España como “no radiable”), argentinos o chilenos, pero siempre manteniendo estable su contenido reivindicativo.

Tanto es así, que después de registrarse durante la década de los 50 de manera oficial, el himno se convirtió en acompañante habitual de protestas estudiantiles y manifestaciones obreras durante la década de los setenta y ha seguido caminando hasta hoy del lado de actos políticos como los que se produjeron en las calles argentinas contra el Gobierno de Macri. Una buena manera de analizar y contextualizar con acierto el significado histórico de este símbolo musical de resistencia y no desvirtuar su razón de ser es leyendo la letra. Aquí os la dejamos enteramente traducida con pista añadida; esa “bella” de la que se despiden continuamente en las estrofas hace alusión a la juventud que se marcha, que se pierde, que se va para siempre, a la energía de todas esas vidas que se rinden a la muerte:

Una mañana, me he despertado,

O bella adiós, bella adiós, bella adiós, adiós, adiós.

Una mañana, me he despertado y he descubierto al invasor.

¡Oh! Partisano, me voy contigo,

O bella adiós, bella adiós, bella adiós, adiós, adiós.

¡Oh! Partisano, me voy contigo, porque siento que aquí muero.

Si yo muero como Partisano,

O bella adiós, bella adiós, bella adiós, adiós, adiós.

Si yo muero como Partisano, tú me debes sepultar.

Cava una fosa en la montaña,

O bella adiós, bella adiós, bella adiós, adiós, adiós.

Cava una fosa en la montaña,bajo la sombra de una bella flor.

Toda la gente, cuando pase,

O bella adiós, bella adiós, bella adiós, adiós, adiós.

Y la gente, cuando pase,me dirán “¡Que bella flor!”

Esta es la flor, del Partisano,

O bella adiós, bella adiós, bella adiós, adiós, adiós.

Esta es la flor del Partisano,muerto por la libertad.

¡Esta es la flor de un Partisano,muerto por la libertad!