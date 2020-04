Los Oscar permitirán, por primera vez en su historia, que las películas candidatas no se hayan estrenado en salas

La Academia de Hollywood ha modificado el reglamento para los Premios Oscar por la crisis del coronavirus y ha aprobado una excepción que permitirá que las cintas que no se hayan proyectado en cines puedan ser candidatas. “Hasta nuevo aviso, y solo para la 93 edición de los Premios, las películas que tenían planificado un estreno en cines, pero que antes estén disponibles en un servicio de emisión digital, “streaming”, podrán ser elegibles para las categorías de mejor película, los apartados generales y de especialidad”, informó la Academia en un comunicado remitido a Efe.Se trata de la primera vez que los organizadores de los Óscar acceden a esta medida, que dejará de aplicarse una vez que las autoridades federales, estatales y locales permitan la reapertura de cines.

Excepción temporal

“La Academia cree firmemente que no hay mejor manera de experimentar la magia de las películas que verlas en un cine. Nuestro compromiso con eso no ha cambiado y es inquebrantable. No obstante, la histórica y trágica pandemia por COVID-19 necesita aplicar esta excepción temporal a nuestras reglas”, dijo el presidente de la institución, David Rubin.

El cambio del reglamento añade dos puntos acordados en una reunión de la Junta de Gobernadores de la Academia, celebrada esta mañana en Los Ángeles (EE.UU.).Por un lado, la cinta deberá estar disponible en un servicio de emisión digital privado para todos los miembros de la Academia durante 60 días desde su estreno en internet. Por el otro, tendrá que cumplir con todos los demás criterios de elegibilidad.

Hasta ahora, la normativa exigía que las cintas aspirantes a los Óscar se proyectasen en cines del condado de Los Ángeles y durante al menos siete días consecutivos, algo que, por ejemplo, Netflix tuvo que hacer para que “Roma” y “Marriage Story” entrasen en concurso. Debido a la incertidumbre por el coronavirus y a que las autoridades de California están aplicando unas de las medidas de contención más severas de todo Estados Unidos, la Academia eliminó ese requisito exclusivo. “Se expandirá la cantidad de cines cualificados más allá del condado de Los Ángeles para incluir áreas metropolitanas adicionales”, confirmó el escrito. Esas áreas serán la ciudad de Nueva York, la bahía de San Francisco (Bay Area), Chicago, Miami y Atlanta.

Asimismo, las excepciones aprobadas se aplicarán a todos los estrenos programados en festivales que no se hayan podido celebrar de forma física, como el de Cannes, que aún estudia formatos alternativos. En la reunión se aprobó la supresión de una categoría al combinar el premio a la edición de sonido con el de la mejor mezcla de sonido, lo que sitúa en 25 el total de estatuillas entregadas. También, por primera vez, todos los miembros de la Academia serán invitados a participar en la ronda preliminar de votación para largometrajes internacionales, siempre que cumplan con un requisito mínimo de visualizaciones para poder votar.