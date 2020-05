culturaencasa: De la transformación acompasada de un antiguo militante de ETA a las paredes azules del interior de Frida Kahlo

Película

“Viaje a Darjeeling”

En prácticamente todas las películas de Wes Anderson aparecen medios de transporte. Desde coches, motos, ascensores y trenes hasta descomunales submarinos amarillos. El viaje siempre forma parte del relato, aunque el destino no tenga fijado ni un lugar determinado ni un sentido estricto. Sus personajes siempre orbitan entre la partida y el regreso, entre el origen y el futuro, entre la parada y el trayecto, entre la incertidumbre de las cosas inciertas y la certeza de los fracasos fortuitos. Teniendo en cuenta estas pinceladas, no es de extrañar que la esencia de «Viaje a Daarjeling», la quinta película del cineasta estadounidense, se cocine en el interior de un tren que recorre la India a través de la historia de tres hermanos que tras la muerte de su padre, se dan cuenta de que llevan toda la vida sin conocerse. Con la esperanzada pero difícil tarea de empezar a hacerlo, emprenden un surrelista, estético, revelador y emocional viaje por los rincones del basto territorio asiático. A través de una cuidadísima fotografía y unas interpretaciones memorables de Owen Wilson (que no se caracteriza por la actuación solemne), un divertidísimo Adrien Brody y Jason Schwartzman (un habitual del cine de Anderson), el director consigue una cinta redonda.

Disponible en: https://www.filmin.es/pelicula/viaje-a-darjeeling

Libro

“El camino de los difuntos”

La culpa, el perdón o la piedad son conceptos tan culturalmente asumidos y tan sumamente complejos de diseccionar que el mero hecho de experimentarlos ya es en sí mismo todo un camino. En esta deliciosa novela autobiográfica, el jurista francés François Sureau rescata un periodo de su vida en el que con veintitantos años se ve involucrado en episodios jurídicos relacionados con la vida del antiguo militante de ETA, Javier Ibarrategui. Tras una solicitud de prórroga de asilo en París, la vida de Ibarrategui irrumpe en la de Sureau y la cambia para siempre."Después de ser objeto de una intensa persecución tras los primeros atentados contra el franquismo, Ibarrategui se marchó en 1969 a Francia, donde obtuvo el estatus de refugiado. Llevaba diez años viviendo allí humildemente, absteniéndose de toda actividad militante, como si algo en él se hubiera roto. Había trabajado en un taller mecánico en Quimper, y luego, durante los años posteriores, en una librería en París", relata el francés. Una lectura excepcional.

Disponible en: https://www.casadellibro.com/libro-el-camino-de-los-difuntos/9788416291205/2618305

Museo online

La Casa Azul

En 1958 la Casa Azul se convirtió en museo. A partir de ese momento la que había sido la vivienda de Frida Kahlo y Diego Rivera, el enorme depositario arquitectónico de inspiraciones, amores y recuerdos, pasó a formar parte del imaginario de todos los mexicanos. En su interior respira la pintura de algunas de las obras importantes de la artista como “Viva la Vida” (1954), “Frida y la cesárea” (19 3 1) o “Retrato de mi padre Wilhem Kahlo” (1952). Cuentan que los muros se tiñeron de azul cuando el político León Trotsky pasó una temporada con ellos. Y es que la militancia comunista de la pintora era bien conocida por todos los que la rodeaban hasta el punto de llegar a convertir el pie de su cama en una suerte de mausoleo con los retratos de Lenin, Stalin y Mao Tse Tung. La cama por desgracia se convirtió para Kahlo en la trasera de su paraíso creativo, en ese lugar de algodón maldito en el estableció su postrado cuerpo y su sufrimiento durante más tiempo del necesario. Entre las muletas, los corsés y las medicinas que invaden algunos rincones, permanece intacto el recuerdo de ese dolor. Pero también la viveza del laboratorio artístico que allí se creó. De ese universo emocionante que el escritor Carlos Pellicer describió de la siguiente manera: “Pintada de azul, por fuera y por dentro, parece alojar un poco de cielo. Es la casa típica de la tranquilidad pueblerina donde la buena mesa y el buen sueño le dan a uno la energía suficiente para vivir sin mayores sobresaltos y pacíficamente morir…”. Ahora, el Museo Frida Kahlo, ofrece un apasionante recorrido virtual por sus entrañas.

Disponible en: http://www.museofridakahlo.org.mx/es/el-museo/multimedia/

Disco

“Coming Home”

Cuando la voz de Leon Bridges se escuchó por primera vez en España, lo primero que destacaron de él los críticos fue lo anecdótico de su conversión en cantante. Lo cierto es que ese joven al que todo el mundo comparaba con Sam Cook, fue descubierto por el guitarrista Austin Jenkins en el restaurante mexicano de Texas en el que Bridges trabajaba vendiendo burritos. De ese estereotipado sueño americano nace su popularidad. Pero esa tono de reverendo, ese sonido que nace de la tripa del soul y ese estilo cincuentero impoluto ya venían de antes, ya lepertenecían. Sus reminiscencias más espirituales y con aroma de gospel las encontramos en temas como “River”, en donde el cantante americano busca una especie de redención que le haga estar en paz consigo mismo: "He estado viajando por estos caminos tan anchos por tanto tiempo/ Mi corazón ha estado lejos de ti/ Quiero acercarme y darte cada parte de mí/ Pero hay sangre en mis manos y mis labios están impuros/ Llévame a tu río, quiero irme.../, entona con esa voz que parece tocada por una mano verdaderamente divina.

Disponible en: https://open.spotify.com/album/4svLfrPPk2npPVuI4kXPYg?si=MAvk-wYeSgyJDHFd7GiBzQ

Serie

“My Holo Love”

Para no salirse de la línea habitual de éxito audiovisual que el país surcoreano viene demostrando en los últimos años, haciendo de su pericia y elegancia innata para retratar la soledad una de sus mejores bazas, el director Lee Sang Yeob creaba para Netflix en enero de este año una historia fascinante. ¿Es posible enamorarse perdidamente de la abstracción y la apariencia de un holograma? Está claro que la protagonista de “My Holo Love”, So-yeon, no tiene demasiadas dudas al respecto. Esta subdirectora de una empresa de lentes padece un trastorno cognitivo conocido como prosopagnosia que le impide reconocer rostros. A pesar de volcarse con el entorno laboral y focalizar su atención y disposición en los clientes de la empresa, su vida personal se muestra contrariamente abandonada. Después de comenzar a usar un programa informático desarrollado por Nan-do, un inventor que en el pasado fue hacker, conoce a “Holo”, cuya aspecto es exactamente igual que el de su creador. A partir de ahí, ocurre de todo y nada a la vez. Que es como funciona, al fin y al cabo, la alternancia de las emociones intensas.

Disponible en: https://www.netflix.com/es/title/81008021