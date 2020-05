Por qué escribimos mal covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió en febrero llamar COVID-19 a la enfermedad causada por el coronavirus: acrónimo del inglés “coronavirus disease”, al que se añade el 19 por el año en el que se conoció el primer caso (no entraremos en debates estériles sobr eel significado de la "d"). La denominación adoptada por la OMS se escribe en mayúscula y con un guion antes de los dos dígitos, en línea con códigos similares recogidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, como recuerda la Fundéu, “muchos acrónimos experimentan un proceso de lexicalización que los lleva a acabar convirtiéndose en palabras plenas que, si son nombres comunes, se escriben con todas sus letras minúsculas [sida, pyme, ovni…] y, si se trata de nombres propios, solo mantienen la mayúscula inicial [Unesco, Unicef…]".

Y en el caso concreto de COVID-19, esa lexicalización se está produciendo “de forma acelerada” y ya es frecuente, “y no censurable”, recalcan, encontrarlo escrito en minúscula: covid-19. Esta forma, sin tilde, es la más habitual y se corresponde con la pronunciación aguda /kobíd/. Si se pronuncia como palabra llana, /kóbid/, el resultado de la lexicalización tendría que llevar tilde: cóvid-19. Por el contrario, no es adecuada la grafía Covid-19 (tan extendida en los medios de comunicación), en la que se mantiene la mayúscula inicial, puesto que no se trata de un nombre propio, sino del nombre común de la enfermedad.

El guion forma parte del nombre establecido y nada impide conservarlo, pues, como explica la ortografía académica, «(...) en aquellas piezas léxicas constituidas por una combinación de segmentos de cifras y letras se han venido separando tradicionalmente dichos segmentos con guión». A su vez, es frecuente el uso de la forma acortada COVID (o covid, pero no Covid), que, “si bien es menos precisa, no puede considerarse incorrecta”, puntualizan.

Respecto al género, como ya se aclaró hace unas semanas, lo preferible es emplear el femenino, puesto que la sigla COVID está formada a partir de “coronavirus disease”, “enfermedad del coronavirus”, cuyo núcleo es el sustantivo femenino “enfermedad”. No obstante, el uso del masculino no se considera incorrecto.