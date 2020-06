Teatro en fase 3: tiempo del “streaming”

Se van quemando las etapas y el teatro sigue vivo. Durante meses no lo hemos podido tocar ni oler, pero sí que lo hemos visto a través de la pantalla. No es lo mismo, se sabe, aunque ha servido para quitarse el mono, para no desconectar. Ahora, en medio de la desescalada, con las provincias alternando fases y con la incertidumbre de la nueva normalidad y sus protocolos, el teatro da otro paso adelante. A la espera de confirmar cómo y cuándo volver con todas las garantías, las salas ya se han dispuesto a ofrecer otra versión de la actuación: el “streaming”.

Por su parte, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) prepara “Volvemos a los escenarios”, una programación extraordinaria y sin público, que se emitirá vía web desde los recintos del organismo para celebrar la vuelta de los colectivos artísticos a estos espacios y despedir así la temporada de abono 2019/2020. La iniciativa, que arrancará el 20 de junio, “se compone de una serie de nuevas propuestas artísticas, formativas y pedagógicas en las que se utilizarán fórmulas escénicas siguiendo las medidas establecidas por las autoridades sanitarias”, presenta el Inaem.

Una programación alternativa que se detallará en los próximos días y se transmitirá a través de sus canales digitales para continuar “con la campaña de fomento y difusión de recursos culturales en línea promovida por el Ministerio de Cultura y Deporte durante estos meses de confinamiento bajo el hashtag #laculturaentucasa”. De esta forma, se pretende mantener abierto un canal de creación para los profesionales de las artes escénicas y de la música que permita a su vez seguir en conexión con los espectadores, ofreciéndoles nuevos contenidos hasta que, en septiembre, coincidiendo con el inicio de la temporada 20/21, se reabran al público los recintos escénicos del Inaem y se produzca el reencuentro de artistas y aficionados.

En la misma línea, el Teatro de la Abadía de Madrid, que no ha parado durante todo el confinamiento gracias a su Teatro Confinado, recupera uno de los últimos montajes que expuso en sala, “Delicuescente Eva”, de Grumelot, para ofrecerlo también en “streaming”. Con “Sea Wall” activo en el jardín de La Abadía desde la semana que viene e “Inventario” a prueba para cuarenta espectadores dentro de la Iglesia los días 20 y 27 de junio, la sala dirigida por Carlos Aladro continúa con su constante adaptación a las circunstancias. Iniciativas, en definitiva, que nacen como alternativa programática ante la imposibilidad de cumplir con las exigencias sanitarias en los formatos artísticos originalmente previstos.