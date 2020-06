Los libros de la semana: Del amor por los libros de Zweig a los exilios de Unamuno

No hay libro de Stefan Zweig que no despierte en el lector un reconfortante sentimiento de satisfacción a menudo rayana en el entusiasmo. El tiempo que se pasa entre sus páginas jamás es tiempo perdido y, aunque esto sea algo con lo que ya contamos, nunca dejamos de sorprendernos ante tanto conocimiento y, sobre todo, ante la brillantez con que analiza, organiza y relaciona esos conocimientos. «Comprendí que el don de pensar con amplitud de miras y de establecer vínculos entre unas realidades y otras nos permite contemplar el mundo desde múltiples perspectivas y formarnos una imagen soberbia de la realidad», estas palabras pertenecen al primer texto del volumen , «El libro como acceso al mundo», que bien pudiera haber sido un atractivo título de portada, pero su elección habla también de la personalidad de un hombre que tanto sabe, y en el momento de resumir el contenido eligió este objetivo y realista «Encuentros con libros», quizá surgido de un curtido editor que conoce bien al autor y plasma en él tanto objetividad como un toque de afectividad, al remitir al lector a la idea de los libros como amigos con los que disfrutar. Y eso es lo que hacemos, boquiabiertos y disfrutando, entramos en la monumental producción de Goethe y entendemos que sea el símbolo cultural de Alemania. Continúa una colección de textos en los que se incluyen reseñas, prólogos y también un conjunto de artículos literarios.

En ese ambiente postclásico, de público y gustos aburguesados y apolíticos, el héroe pugna por la consecución de su dicha amorosa particular o por su propia salvación: ya no hay por grandes ideales colectivos o hazañas resonantes. La crisis del héroe transita desde lo colectivo a lo individual, de la fama imperecedera a la más modesta y quizá realista felicidad conyugal. En las postrimerías del heroísmo, nuestro más célebre helenista analiza al Alejandro novelesco, personaje que le es muy caro. En fin, no se pierdan este original y fascinante diálogo con los héroes antiguos y sus interpretaciones modernas, siempre con el tono cálido y cercano que caracteriza al autor.

En la efervescente España de 1933 un sorprendente suceso conmovía a la opinión pública: Aurora Rodríguez, activista de ideología utópico-socialista, disparaba mortalmente a su joven hija Hildegart. La había educado en un innovador progresismo político, social y sexual. Nació destinada a revolucionar la mentalidad colectiva y, cuando quiso ser individualmente libre, su madre no pudo soportar esa autonomía personal. Sobre este impresionante caso se han realizado documentales, filmado alguna película (como la dirigida por Fernando Fernán Gómez) y escrito numerosos libros, incluso alguna singular novela, como «La virgen roja», de Fernando Arrabal (Melilla, 1932). La literatura de este escritor es única e irrepetible; desde sus inicios en el vanguardismo postista de los años 40, irá evolucionando hacia un surrealismo mitográfico, culturalista y originalísimo. Su novela sobre el impresionante asesinato de Hildegart es una ficcionalización no testimonial, pretexto recurrente para ahondar en la tiranía de las ideas y la intolerancia pedagógica.

Pero qué hace la gente con su vida

Por primera vez en un solo volumen, Seix Barral nos permite abordar todos los cuentos de una gran maestra del relato norteamericano. En cada pieza, Moore nos hace pensar en los diversos modos que tiene la gente de responder a las agresiones de su existencia, siempre con ironía, su verdadera estrategia para driblar unos golpes y devolver mandobles. La intención de la autora no tiene mucho que ver con la asepsia del peligro sino con la de mostrar la causa a través de sus efectos. No pretende hacernos creer que no hay nada que temer o que lo peor ya ha pasado. En absoluto. Las cosas son extremas y, no por eso, hay que hacer un exceso de alboroto más allá de la contención narrativa. Por ello, decide mostrarnos a sus personajes como si quisiera decirnos: «Observen el modo en que se defienden, cómo hacen lo que pueden con sus vidas e imaginen el tipo de viga que les ha doblado por la mitad».

Con expresiones mínimas y descarnadas, que sustentan gran parte de su valor en lo que hay detrás de las bambalinas, lo que no se dice o lo que se ha decidido ocultar, construye la autora sus textos, a la manera de Carver. Y precisamente en ese minimalismo está su esencia. Si eliminásemos una única frase, la historia se volvería impenetrable. Tampoco hay un destino final prefijado, de ahí que sus relatos, igual que los de Alice Munro o Anne Beattie, muchas veces sean catalogados como «gérmenes de novelas».

Moore pertenece al bendito equipo de los autores-descubridores, aquellos que parten sin un rumbo fijo y utilizan la escritura como una antorcha que ilumina el camino desconocido. La autora se enfrenta a los aspectos sombríos, incluso trágicos, de la vida diaria de los estadounidenses en narraciones que entrelazan la comedia con la melancolía, siempre con una facilidad que podría resultar irreverente si no fuera por la fuerza de su sinceridad. Aunque la mayoría de las historias se escriben desde una perspectiva en primera persona, Moore también emplea generosamente la segunda, para conseguir adaptarse al tono irónico de la colección de relatos.

Nada de narración lineal

En definitiva, logra el ritmo y fraseo que conseguiría un músico de jazz, puntuando su prosa lírica con comentarios directos y contundentes. Fiel quehacer, prescribe un enfoque de autoayuda irónico sobre las luchas más comunes pero dolorosas de la vida: enamorarse y desenamorarse, aceptar las imperfecciones que tienen los padres y la mortalidad de los seres queridos, descubrir cómo hablar a un progenitor... Siempre fiel a un estilo modernista, sus relatos se muestran fracturados y saltan constantemente de adelante hacia atrás, evitando así la aburrida y manida narrativa lineal. Historias, en definitiva, en las que el lector debe ceder el timón a la responsable de nuestro remar. Es escritora de escritores, escritora de poetas, escritora de lectores, escritora de mujeres y de hombres, una gran autora que nos regala un libro gratificante, tembloroso y tentador.

Ángeles López