Muere Tommy DeVito, cantante de The Four Seasons, por coronavirus

Tommy DeVito, fundador y cantante de The Four Seasons, murió el lunes en Henerson, Nevada, a los 92 años. Frankie Valli y Bob Gaudio, dos miembros de la banda, anunciaron su muerte a través de redes sociales: “Con gran tristeza informamos que Tommy DeVito, miembro fundador de The Four Seasons, ha fallecido. Enviamos nuestro amor a su familia durante este momento más difícil. Todos los que lo amaron le echarán de menos”. Asimismo, una portavoz de Valli explicó que la causa de la muerte fue el coronavirus.

DeVito se había mudado a Las Vegas hace décadas tras dejar The Four Seasons en 1970. La banda estadounidense de rock y pop tuvo un gran éxito internacional durante los años 60 y 70, saltando a la fama con “Sherry” y otros éxitos como “Big girls don’t cry”, “Walk like a man” y “Rag Doll”.

El grupo fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1990, siendo inmortalizados en 2005 con la creación del exitoso musical “Jersey Boys”. En esta obra, cuentan la historia de la banda, llegando a ganar cuatro premios Tony, incluido el mejor musical, en 2006.

Nacido el 19 de junio de 1928 en Belleville (Nueva Jersey), DeVito era el menor de 9 hermanos. Desde pequeño ya mostró su pasión por la música: aprendió a tocar la guitarra por sí mismo y comenzó a actuar con 8 años.

El artista también alcanzó cierto éxito como productor de discos, grabando un álbum de canciones populares italianas.