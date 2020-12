Roald Dahl: “Perdón por su antisemitismo” 30 años después de muerto

Acaban de cumplirse 30 años de su fallecimiento el pasado 23 de noviembre, pero la familia de Roald Dahl ha salido a pedir perdón en su nombre. En un comunicado hecho público en un rinconcito de su web, pero que ha sido recogido por diversos medios ingleses, los herederos del autor de “Charlie y la fábrica de chocolate», «Las brujas» o «Matilda» se disculpan “profundamente” por el dolor duradero y comprensible causado por algunas de las declaraciones del escritor, que realizó numerosos comentarios antisemitas entre los que por ejemplo se cuentan unas declaraciones a “The New Statesman» en 1983, cuando dijo que «hay un rasgo en el carácter judío que provoca animosidad, quizá sea una especie de falta de generosidad con los no judíos». O cuando señaló, tras ser calificado de antisemita precisamente que «siempre hay una razón para que broten los ‘anti-algo’. Hasta un canalla como Hitler no los acosó sin razón».

La familia asegura que “esos comentarios prejuiciosos son incomprensibles para nosotros y contrastan con el hombre que conocimos y con los valores en el corazón de las historias de Roald Dahl, que han impactado positivamente a los jóvenes durante generaciones”. “Esperamos que, al igual que lo hizo en su mejor momento, en su peor momento, Roald Dahl pueda ayudarnos a recordar el impacto duradero de las palabras”, añaden los herederos de un muy lucrativo negocio sobre unas afirmaciones a las que han proporcionado un nuevo altavoz en lugar del olvido. No sería de extrañar que esta “excusatio non petita” estuviese relacionada con el volumen de negocio que generan las lecturas escolares de la obra de Dahl en colegios de todo el mundo, en un contexto en que se ha procedido a la revisión del gusto o la corrección política de algunas obras y autores como ha sucedido con “Matar a un ruiseñor” y otras. Según recogía «The Sunday Times», el antisemitismo de Dahl «arroja una sombra» sobre los pingües beneficios que ha dejado su producción literaria: según los datos que recoge la prensa británica, ésta generó 23 millones de libras (25 millones de euros) en el último año. Curiosamente, esta declaración llega en la primera reunión de sus herederos en varios años. Mientras, flota en el aire la otra gran cuestión, que es hasta cuándo persiguen a los artistas o escritores sus declaraciones o sus ideas políticas. En el caso de Roald Dahl, aparentemente, hasta bien entrado el más allá. También cabe preguntarse de qué sirve que sean sus nietos o sobrinos quienes se disculpen, pero estos son los tiempos que nos ha tocado vivir.