¿Cantan Los Planetas a Miguel Bosé en “El negacionista”?

Los Planetas lanzan “El negacionista”, una canción que definen como “música popular contra la propaganda, la incompetencia, el conformismo y la pereza, para decir no”, el segundo tema que trata del asunto del Coronavirus después de “La nueva normalidad”, tema que publicaron en julio de este año, cuando alcanzábamos por fin el desconfinamiento completo. Ahora, con portada y contenido que recuerdan a Miguel Bosé, el grupo de Granada anuncia el lanzamiento de su nuevo tema.

En “La nueva normalidad”, según ha informado Los Planetas, el contenido hablaba de “los nuevos significados para los conceptos de libre mercado y propiedad privada”. Ahora, según han informado, “frente al absurdo desorden de un sistema de natural viciado y tan dañado ya que solo sirve para causar daño”, regresan con “Negacionista” una canción que se inspira en criticar la incompetencia y la propaganda. “Al estúpido, no. Al malvado, no. Al Estado, no. A las corporaciones, no. A la incertidumbre, no. A la desinformación, no. Al ventajista, no. A la angustia, no. A la disidencia programada, no”, explican desde El Ejército Rojo, su sello discográfico.

“Insistiendo con ahínco en su propuesta de retribución proporcional al sistema, Los Planetas se ofrecen a dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, a la comunidad lo que es de la comunidad y al capitalismo, que es uno y trino, lo que es del capitalismo: la idea de un mundo plano, arrogancia, fiereza de ánimo y ausencia de compasión”, anuncia el grupo.